港女移英做送貨司機大呻搵笨狂數5宗罪!人工極低每件貨只得$0.X元

近年有港人選擇離港投奔英國展開新生活，去到當地尋找工作時，部份人會在選擇同樣的行業打拼，也有人在拓展新的道路，不需特別技能的工作尤其搶手。移英港女-潭潭子在YouTube上分享自己成為當地成為送貨司機的日常，大呻該職業其實非常艱辛，更直言工作細節好搵笨！



（yt@居英講女潭潭子 tamtamzi uk 截圖）

YouTube頻道「居英講女潭潭子 tamtamzi uk」，時常分享自己在移民英國後的生活，今次的影片她就講述了成為英國送貨司機的心路歷程、日常工作過程、薪金等，更細數該份工作的搵笨之處。在入職時經理指工作簡單，也會有2小時的職前培訓，讓自己能掌握送貨的技巧，應付日常工作。

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（yt@居英講女潭潭子 tamtamzi uk 截圖）

1.送貨時間延遲

經理在講述工作內容時，稱公司會安排每天的貨量，並在每天早上9:30-10:30將貨品送到送貨司機的門外，不需親自到貨倉提貨，員工只需自行安排送貨時間及路線即可。不過當她第一天上班時，公司卻遲了整整一小時才將貨品配送到自家門前，3大袋的貨物就隨意放在地上。而且她指貨物非常污糟，只好戴上私家手套進行分類，並拖至車尾箱附近進行下一個步驟。

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（yt@居英講女潭潭子 tamtamzi uk 截圖）

2.出車事前工作零收入

在貨物搬上車及送貨前，司機需要透過手機下載公司應用程式，並將每件貨品掃一掃，以獲取代號。之後App就會按照代號自動編製最佳路線，司機也可以自由更改路線的前後之序，不過同本港一樣，最佳路線也要透過司機熟路才可「使命必達」快速送貨。不熟路的司機要花上好一段時間去安排路線，以及進行調配的工作，不過要注意的是這段時間也不會有任何薪金。

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（yt@居英講女潭潭子 tamtamzi uk 截圖）

3.送貨突發情況多

她直指因為「揸車嗰個又係我，送貨嗰個又係我」，因此在送貨時經常出現突發情況，比如送貨位置不能停車，便要停泊在很遠的地方，然後用徒步的方式送到客人的門口，一來一往費時也費力；如果天氣情況糟糕的話就更為辛苦，連紙質包裹上的地址、Bar Code也會變得「溶溶爛爛」！

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另外在送貨時如果收貨人不在家中，送貨司機便要告知隔離鄰居，並同時拍照存證，也要跟足貨物送遞指示，例如有人在家、無人在家、必須有人簽收等；她也提到英國的房屋門牌號碼也比較複雜，不熟路的話又要花更多時間去找路。

（yt@居英講女潭潭子 tamtamzi uk 截圖）

4.貨品送貨費劃一 油費車保自付

在最多人關心的薪金方面，送貨司機的人工計算方法簡單，只要每送一件貨，不論大件小件都是均一價£0.83（約$8港元），多勞多得，送得愈多賺得愈多，送足6日就自然賺得更多。不過油錢、商業用途車保（£3/每周 約$28.3港幣）就要自己承擔。不過她提到送貨愈多，即是代表無薪金的「分貨時間」愈多，要自己衡量值得與否。

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（yt@居英講女潭潭子 tamtamzi uk 截圖）

5.送Pizza比送貨更筍

片主指送貨司機雖然容易入職，只需擁有車輛及上2小時的職前培訓即可工作，但是花的時間相對多，也要熟悉整個送貨地區的路線、運作等才可賺到更多收入，比較之下CP值不算高；而送Pizza的員工首先有底薪，每送出一個Pizza也有£1（$9.4）的油費津貼，也不用自己分貨，Pizza會由他人送上車，自己只需配送到客人手上即可。從多方面的觀點綜合，她坦言送貨司機這職業「好搵笨」。

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