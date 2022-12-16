港女揭男友用首期儲蓄賭波！一個理由原諒他網民唔撐：賭埋下半生

世界盃賽事進行得如火如荼，不少人都會趁機賭波，支持一下自己心愛的球隊。不過，若沉迷賭博分分鐘將自己辛苦賺的錢一鋪清袋，最近就有港女於網上討論區發文指發現男朋友沉迷賭博，引起網民熱議。



《不日成婚》劇照

世界盃一開鑼，不少球迷都希望自己的愛隊可以勝出比賽，都會投注以示支持，同時亦希望可以賺點外快！不過最近有港女在Dcard討論區上發文指「發現男朋友拎咗我哋一齊儲嘅首期去賭波」，她表示自己與男朋友開設了共同儲錢的戶口，每逢出糧都會把錢匯過去。

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而最近她心血來潮想欣賞一下自己的儲錢成果，結果卻驚現結餘少了3分之2！她隨即檢查交易紀錄，起初都沒有懷疑過男朋友，還一直以為是被人盜刷抑或是被駭客入侵，又或者是男朋友有急事急需用錢，只是提取後忘記向她交代。她掙扎了好一回，到底應該如何開口向男朋友問起，心裡依然不覺得是男朋友瞞住自己。

《愛回家之開心速遞》劇照

最終女方都選擇向男朋友問個究竟，事關被提走的金額數值亦不少，更是多年努力儲下的心血。她指男朋友起初仍沒有坦白，只表示有朋友向他借錢，等朋友渡過難關後就會還錢。她隨即追問是哪一位朋友以及發生什麼事，惟男朋友回應得不合邏輯，當時她已識穿男朋友在說謊，表示「就係想等佢自己親口承認」。

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《愛回家開心速遞》劇照

男朋友最後都不堪壓力，終於承認自己把錢用作賭波，表示「想搏一搏等我哋可以快啲儲夠首期」，他指起初只提取自己上個月的儲蓄，認為「諗住好穩陣點知一鋪清袋」，後來又想再提取更多為「搏一搏翻身」。結果最後越輸越多，輸得越多就越想繼續，為搏可以翻身。

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女方就澄清男朋友以前從未有賭博的習慣，最多只是投注六合彩，認為「好慶幸佢冇拎晒啲錢去賭，而且都冇爭人錢」，最後亦選擇原諒男朋友，表示因為知道本來他並不是「賭徒」，而男朋友亦答應以後都不會再賭。

《香港愛情故事》劇照

網民則回應「樓主你宜家都賭得好大」、「佢就賭波，你就賭下半生」，認為女方將自己的未來幸福用作賭注。大部份網民都指男朋友可以將首期的儲蓄用來賭波，而且刻意隱瞞女朋友，是關乎行為及心態上的問題，加上有網民提問「點解佢要拎你哋一齊儲嘅首期去賭，而唔係用自己錢呢？」