男友做愛完事意外說出XX二字！女生秒速滅火＋懷疑對方有性愛怪癖

情侶男歡女愛、魚水之歡是增進感情的好方法之一，不過在進行時的某些行為、或者說話卻隨時令到對方十分受傷，更會對關係大大扣分！一位男網民近日發帖，表示某天與女友愛愛完事後，本來在床上甜蜜的擁抱，但是期間自己意外脫口而出2個字，令女友瞬間滅火，更懷疑自己有特殊性愛癖好！



《無法抗拒的他》劇照

男網民在Dcard討論區上以「愛愛完不小心脫口而出」為標題發帖，指前幾天自己與女友愛愛，並在完事後抱著對方，在突然之間覺得對方很美又很溫柔，結果不經意地脫口而出「麻麻（媽媽）」兩個字，結果女友非常反感，當下即時反問樓主「為何叫我做媽媽？」

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樓主則稱他只是因為脫口而出，沒有別的意思，也沒有把女友當作自己的媽媽，當下只是覺得她很溫柔所以撒嬌時不小心說出來，事後也沒有對女友加以解釋。不過在這幾天時間內，女友卻一直懷疑自己有「戀母情結」，令他大喊冤枉並在討論區發帖求安慰，問大家「應該也有類似的經驗，不可能只有我這樣吧？」

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《無法抗拒的他》劇照

帖子後來引起大量網民討論，大部份人對於樓主的「脫口而出」說出媽媽兩字表示不解，笑稱「沒有大家，只有你」、「完全不會」、「你這樣說你沒戀母或對『麻麻』沒遐想，信服力0」、「要是我聽到也會覺得你有戀母情結」，也表明如果完事後男友或老公叫自己做「媽媽」不能接受，聽到更會大受打擊。

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也有網民為樓主解釋「我男友也很常會對我說『好像媽媽』，但意思跟心情是覺得我很會照顧、呵護人」不一定是戀母情結。更教路樓主向女友解釋「自己是說Mua mua」、「好想吃麻醬麵 !、突然好想打麻將 !」、「就說因為我希望妳當孩子的媽」。

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