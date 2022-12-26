已婚港男戀上妻子失婚好友　每天相約XX撻著+講咸濕嘢!網狠斥狗公

不少夫妻之間的關係都是因為一方偷食、出軌而破碎，感情之間絕對容不下第三者是常識吧？一位已婚港男近日在討論區上發帖，表示自己因為經常相約妻子的一位女性友人，也會互傳訊息，但他漸漸地感到「少少鍾意咗老婆個朋友」，於是發帖向網民分享內心想法，誰料被大量網民群起圍攻，更狂插樓主是「狗公」！



《大步走》劇照

樓主先指自己是31歲男性，現時已婚4年沒有小朋友，與老婆生活契合，對大家也互相信任，兩人也經常出去約會。他也簡單交代了妻子與妻子朋友的背景，該位C女士33歲，「靚女、身材fit過我老婆，但有小朋友，失婚，有錢，一個都養得起小朋友有餘。我老婆都好靚女，成日比人以為mix，少肥。」

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《機場特警》劇照

港男稱自己最近迷上跑步，但因老婆不喜歡跑步，而C女士住得近也是最近熱愛跑步，加上早前在妻子的聚會、飯局中認識對方，於是在妻子的允許後，透過她得到了C的聯絡方式。後來樓主經常相約C一起跑步，有時3-4人成團，有時只得2人單獨跑，更有試過一周見足5日。

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但後來樓主慢慢發現「我會等佢覆我，佢hea應，我會心入面介意，佢應完無再應，我都會諗下野同佢講咁，最近佢少左搵我 hea回一個emoji咁，以為絕對唔會咁。我發現心入面少少難受」。

《幕後玩家》劇照

他再指「我知我仲好介意我老婆，會怕佢唔開心，我次次搵C，都老婆批准先去，我會擔心老婆多d，但我又會想搵C」、「不過我都知同C無可能，因為性格上唔會岩，就算開始到都係會分手果隻，係老婆岩我多d，但又會想耐唔耐搵C，同好enjoy同佢去跑步既時間，可能係想搵番溝女既感覺」。

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樓主更稱對方在談吐之間也會講鹹濕話題，C也大方自爆以往的「爆房」經驗。在跑步時也會讚C身材好，因為對方也很自豪「佢副Body」，C被稱讚後只會笑，並未惹起任何反感。在某一次上對方家中的時候，「傾左陣攬咗一下，我地都知唔可以咁落去，大家都推開咗」。

《幕後玩家》劇照

不少網民看畢樓主分享的「跑步故事」後，直斥樓主「約跑定約炮？」、「狗公就狗公 打咁X大段野都係想呃XX」、「仆你個X，老婆信你先俾個fd電話你，仲俾你地兩個人單獨見，依家你咁樣報答你老婆」。同時也語重心長的勸樓主、「巴打算啦，唔好攪咁多嘢，到時兩邊都無曬，真係喊都無謂」。