中國郵政兔年郵票遭網狂批　超似阿凡達化身　網驚：越睇越心寒

若兔仔變成藍色大家接受嗎?12月26日中國郵政所發行的兔年《癸卯年》特種郵票開始預售，而當中郵票上一隻藍色紅眼，手執一支筆的兔仔，卻引起網民爭議。網民對兔子的圖案都表示「像隻中了幅射的阿凡達兔」，「魔鬼兔一樣」，更指兔子畫連「幼稚園大班的小朋友都不至於畫成這樣」。



圖自微博

根據陸媒《中國郵報》報導，該套郵票定於2023年1月5日發行，而《癸卯年》特種郵票是中國生肖郵票第四輪中的第八套，郵票一套有兩枚，是由有「猴票之父」之稱的內地著名藝術家黃永玉所繪製。當中第一枚圖中為一隻以藍色描繪右手執筆，左手持信的睿智卯兔，仿彿在向人們傳遞者新春的美好祝福，名為「癸卯寄福」。第二枚名為「同圓共生」，描繪三隻兔子首尾相接，奔騰不息的場景，展現生命的靈動、生機和溫情，背景以「玉兔搗藥」紋飾，表達疫情之下祈求平安健康、人民幸福的真摯願望。

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但第一枚郵票「癸卯寄福」中的藍色兔子卻引起網民爭議，有不少人都認為兔子看上去一點都不吉利，比起吉祥更「像一隻魔鬼兔」，更表示看到郵票「大半夜的嚇我一跳」。有網民亦指兔子的樣貌像隻「披著兔子皮的老鼠」和「變異外星兔」，只看兔子一眼就有種「邪惡的感覺」，太過「陰間」。有網民更表示上年虎年的郵票，票中的老虎圖案看上去就「病懨懨」，所以今年「多不吉利」，而明年「又是瘋兔還是不吉利」。

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有陸媒「封面新聞」曾就郵票訪問內地新媒體藝術家袁偉恒，他與網民意見則有所不同，他認為設計者(黃永玉)將兔子繪製成藍色是因為諧音「藍圖」，而且他個人認為兔子的形象沒有問題，更有讓他眼前一亮的感覺，因該兔子與傳統的兔子形象有很大差別。他更認為動物創作的作品能以不同多元的形象表現出來，是個很好的方向。

其實今年頭中國郵政所出的中國生肖《壬寅年》特種郵票，以「虎」為主的郵票便備受爭議，因有不少網民認為兩枚郵票中的第一枚的老虎看上去「滿臉愁容」，有病懨懨的感覺，一點都不威武，而第二枚中老虎媽媽和兩隻小老虎的臉容眼神，媽媽既憂愁又可憐，小老虎則一點都不靈動。

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