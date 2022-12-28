地盤貼超惡免責聲明：泊車損毀自行負責！有無法律效力大律師咁講

全港各地都有不少工程進行中，除了在地盤內要注意安全外，經過地盤外也需要加倍留心，以策安全。今日（28/12）有網民貼出一張地盤告示，指地盤範圍不定期有大型車輛出入，「提醒」在附近泊車的人士要預計風險，有任何損毀都需要自行承擔咁話！為此《香港01》《開罐》記者已向陸偉雄大律師查詢，告示是否可以免除責任，即睇大狀點講！



《激戰》劇照

今日（28/12）有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」貼出一張圖片，相中可見地盤外部的紅色柱子和白色鐵板圍欄，柱子貼著一張告示，紙上寫著「溫馨提示：鑒於工程進行中不定期會有大型車輛出入，在此泊車必須預計風險，任何損毀需自行負責。」

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Facebook群組「馬路的事討論區」截圖

雖然經過地盤需要加倍小心是常識，但是對於貼出這樣的「免責聲明」，網民就認為有「靠嚇」之嫌，直指地盤貼出的告示「好大官威」、「寫左免責，撞死人都得？」、「刑事到你話邊個負責？你係邊位？」、「地盤說了算 ? 連條街都買埋 ?」。

再加上告示上沒有署明公司，令網民嬲爆直斥「夠膽打埋公司印啦，貼張紙就算，嚇鬼咩」。也有網民笑稱如果貼張告示即可免責的話，反問「唔通我貼張紙喺自己心口寫“我好鹹濕，靚女勿近，否則後果自負。”咁就可以為所欲為咩？」除此之外，有網民猜測該地盤位於「紅磡灣中心附近的必嘉坊」，因為有人以往曾試過帶狗狗經過但被地盤工人指責「唔可以行呢度」。

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《激戰》劇照

為此《香港01》《開罐》記者向陸偉雄大律師查詢，以上的告示是否可以作為免責聲明。陸大狀先指這張告示不具備法律效力，因為路過的民眾、車主也沒有同意過相關的條款；再加上車主們即使停泊車輛在此，也不代表一定會注意到該張「告示」，除了效用成疑外，如果車輛因地盤工程而出現任何損毀，工程方需要負上賠償的責任，惟法律上的「分擔責任」可以減少部份賠償。

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資料圖片

陸大狀也舉了一個例子，指情況就如公廁內立的「小心地滑」牌一樣，廁所管理方有責任將地板清掃乾淨及擦乾地面，不過當廁所地下濕滑，令使用者發生意外時也責無旁貸，惟「小心地滑」牌有提醒大眾的作用，在法律追討賠償時可當作「分擔責任」，因此傷者的賠償上未必可以「賠得足」。

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