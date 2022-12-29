港女怒控餐廳凍檸茶超濁＋濃過中藥！行內人解釋：呢杯先係好茶底

港式凍檸茶是很多人愛喝的飲料，除了港人之外，還有很多外國人都熱捧，可說是茶餐廳人氣飲品之一。不過根據茶底、沖泡的手法不一樣，成品的口味也有很大的不同，近日就有網民在社交媒體上分享一杯濃得像中藥的凍檸茶，後來更引來行內人解釋凍檸茶「又濁又苦」的真正原因！



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凍檸茶的濃茶底或淡茶底各有喜好，不過大家又有沒有遇過看起來又濃又濁的凍檸茶？近日一位港女在Facebook群組「大埔TAI PO」發帖，分享自己在大埔超級城某快餐店購買外賣時，買到了一杯「濃過中藥」的凍檸茶。

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從網民貼出的圖片可見，相中有一杯呈混濁深啡色的凍檸茶，3片檸檬浮在茶面上，也看不到任何冰塊。面對濃度極高的凍檸茶，樓主笑稱「依個沖茶師應該病得唔輕，唔知佢係唔係沖錯咗佢包藥俾我」，更指喝起來苦得像中藥一樣。

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港女買外賣買到了一杯「濃過中藥」的凍檸茶 （Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

呈混濁深啡色（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

圖片後來引起網民熱議，有網民看圖後笑指「其實根本係中藥，佢額外送多幾塊檸檬俾你」、「俾你拎返去開一壺，好似利賓納咁」。不過也有喜歡飲濃茶底的網民就指樓主不識貨，更大讚這杯是「極品中的極品」、「呢啲色先夠茶味，而家好多茶餐廳杯茶透明通透，完全無味嘅」。

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看不到任何冰塊（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

3片檸檬浮在茶面上（Facebook群組「大埔TAI PO」截圖）

之後有做過茶記水吧的網民出面解畫，表示這種現象在行內稱為「反咗」，意思是指「茶底未攤凍￼就撞冰」，令茶膽突然快速冷卻，於是茶中的茶黃素凝結，單寧酸和咖啡因也開始沉澱，最終形成霧化和混濁的情況，也會因此出現苦澀的味道。

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不過其實茶黃素是茶葉中很重要的成份，也是茶多酚的其中一種，具有調節血脂、預防心血管疾病、抗氧化等的功效，也是構成紅茶當中風味、口感的元素。換句話說，好的茶底才會出現茶黃素，而樓主的那一杯凍檸茶雖然苦，但是卻證明了餐廳使用的茶底濃厚，不過因為處理手法有誤，才出現了圖中混濁的情況。

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