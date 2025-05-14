水腫｜睡前不喝水才會水腫？日本專家教路　3個必學飲水正確習慣

水，是我們生存必要的元素，常聽說「多喝水身體好」，坊間亦有不少說法指多喝水能減肥護膚，但到底事實如何呢？日本節目《この差って何ですか？》請來醫生講解與水相關的生活知識，發現原來不少人都不知道正確的喝水方式。



（節目截圖）

3個必學喝水正確習慣

節目邀請內科、皮膚科專家 馬渕知子醫生分享3個喝水相關的知識，如1天喝水正確分量、吃飯時及睡覺前應否喝水。

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1. 每日正確喝水量

坊間有指1天喝3公升水有減肥護膚、令身體更健康之效，這到底孰真孰假？馬渕醫生表示這是錯的，人一天並不需要攝取這麼多的水。她建議我們一天喝8杯200毫升的水，即1.5至2公升水。馬醫生表示，一下子喝太多水會對腎臟造成負擔，建議平均1至2小時就喝一杯。

2. 進食時應該喝水嗎?

一般人吃飯時，都會分兩種喝水習慣，例如像池田美優般，進食中途完全不會喝水。吃完飯後才會喝一兩口水。第二種人就是吃飯時猛灌水，像春菜奈般吃一頓飯要喝4杯水。大家猜猜哪種才是正確的喝水習慣？

正確答案是「吃飯不喝水／喝少量水」。如果吃飯喝太多水的話，會稀釋胃酸裡的消化酵素。導致消化不良，容易引致腸胃不適、便秘及拉肚子。醫生建議我們吃飯時，喝1杯分量的水即可，亦不必刻意留待吃完飯才喝，可以進食中途喝。

3. 睡前喝水會水腫?

說起喝水，不少人都習慣睡前避免喝水，因為怕半夜去廁所及水腫。醫生表示這想法是錯的！因為喝水本身是不會導致水腫，相反，不喝水才會導致水腫！因為人喝水後，會經汗及尿排出水分，稱作水循環。但不喝水的話，身體就會積存水分，無法排汗及尿，變成儲水體質，也就是所謂的水腫。因此，若想避免水腫的話，大家不妨睡前喝一杯水吧！

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有時早上照鏡時會腫到認不出自己。（節目截圖）

節目先進行街頭訪問，發現坊間普遍認為水腫主因是睡眠不足及前一晚喝太多酒。血管外科醫生 廣川雅之表示水腫與兩者並無關係，而是與睡姿及飲食攝取有關。

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人類肌肉與皮膚之間有皮下脂肪，十分容易積聚水分，也就是所謂的水腫。不少人認為水腫是睡眠不足、喝太多酒引起，但其實與兩者無關。廣川醫生表示水腫有兩個主要成因，第一是睡姿引起，若睡覺時臉朝下俯睡的話，就容易引起水腫。因為身體的水分會隨地心吸力如上圖般積聚，形成水腫。當然，側睡也會讓朝下的一面水腫。

第二個主因是鹽分攝取過多，因為鹽中的鈉會讓身體容易積聚水分。節目邀請幾位女士參加實驗，讓她們兩日分別吃鹽量不同的晚飯。結果證明，前一晚鹽分攝取較多，翌日水腫問題會更嚴重。

消腫笑容操

廣川醫生表示消腫方法十分簡單，大家可以對著鏡子做「笑容體操」，笑後回復無表情狀態，交替約10次，就能刺激臉部肌肉，從而促進血液循環，達至消腫效果。

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