2023兔年攝太歳｜麥玲玲列5大生肖犯太歲　化解方法+吉時吉日流程

2022虎年過去，2023兔年接棒，按中國人農曆新年傳統風俗習慣，若該年犯太歲的生肖都應該攝太歲以趨吉避凶，究竟有哪些生肖今年犯太歲呢?今年攝太歲的宜忌和攻略又是怎樣？即睇堪輿學家麥玲玲師傅點講！



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麥玲玲師傅在兔年的運程書中指，屬兔、雞、馬、鼠、龍在2023兔年犯太歲，按傳統習俗要化太歲有四個方法，包括沖喜、小心部署計劃、佩戴生肖飾物以及拜太歲！



👇👇👇2023兔年５大犯大歲生肖👇👇👇

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1.【屬兔】犯本命年太歲

犯本命年太歲的兔年朋友情緒起伏會較大，易胡思亂想，影響決策能力，也會影響健康運，輕則撞傷擦損，重則有血光之災，要主動捐血或洗牙化解。

姜濤屬兔，本命年犯太歲。

2.【屬雞】沖太歲

在各類的犯太歲中，以沖太歲的變化最大。已有另一半而沒計劃結婚或生子，容易有感情上衝擊，宜在沖太歲之年主動出擊為佳，如訂婚、結婚或添丁等。單身則易有新戀情，但易來易去，應抱觀望態度。

Ian陳卓賢屬雞 (資料圖片)

3.【屬馬】破太歲

「破」有破壞的意思，固有關係易受破壞或與人反目，宜注意自已言行以免禍從口出。

Stanley邱士縉屬馬 (資料圖片)

4.【屬鼠】刑太歲

刑主歲主有輕微是非或麻煩，易影響人際關係，凡事應低調為佳。

Edan呂爵安屬鼠 (資料圖片)

5.【屬龍】害太歲

害有陥害的意思，但影響相當輕微，表示今年易有小人作祟，只要少說話多做事便可。

Frankie陳瑞輝屬龍 (資料圖片)

👇👇👇2023四大化解犯太歲方法👇👇👇

【1】沖喜

俗語「一喜擋三災」，因此辧喜事有助減低壞影響，當中以結婚、生兒育女及置業為佳，另上契、壽宴、出席喜慶場合、多吃喜慶食品都可略為提升運勢，但應避免探病問喪。

【2】小心部署計劃

今年犯太歲代表多變動，包括轉工、搬遷等，但好壞仍是未知之數，所以應計劃周詳才行動。

【3】佩戴生肖飾物

兔：佩戴狗形飾物

雞：佩戴牛形飾物

馬：佩戴羊形飾物

鼠：佩戴牛形飾物

龍：佩戴猴形及百解之飾物

【4】拜太歲

拜太歲是常見的化煞方法，也可繁可簡，粗略可分為三類，分為往大廟參拜、往細廟參拜、以及在家中自行拜祭。

👇👇👇拜太歲3大方法👇👇👇

【4.1】拜太歲 — 往大廟參拜

當中最大規模要數荃灣圓玄學院。拜大廟步驟應為:

—先到廟外買一份太歲衣，寫上自己名字、年齡及出生年月日

—往六十太歲的統領上香

—往2023年兔年太歲「皮時」(又名「皮喜」)上香

—再到自己出生年所屬的太歲上香（可參考廟內六十太歲一覽表）

—逐一向其餘太歲上香

—最後將太歲衣化掉

【4.2】拜太歲 — 往細廟參拜

細廟地方較細，會把六十太歲放在一起，方式也較簡單

—廟外買壽金

—壽金寫上自己名字、出生年月日，壽金數目可按自己歲數而定

—向廟中太歲上香

—將壽金放到太歲像下

—化掉其餘衣紙

【4.3】拜太歲 — 家中參拜

俗稱為「拜當天」:

—在紅紙上寫下該年太歲資料，以本年為例，可寫上「癸卯年當年太歲之位」或「癸卯年皮時太歲位」

—將紅紙放到家中大神，如觀音、關帝旁邊

—以六色果（六款生果）、煎堆及齋菜等供奉，再誠心參拜

—將衣紙化掉

拜太歲吉日吉時

首選: 1月27日(農曆正月初六) 早上7時至9時、早上11時至下午1時（不宜生肖：兔）

首選：2月5日(農曆正月十五) 早上9時至11時、下午1時至3時（不宜生肖：鼠）

次選：1月30日(農曆正月初九)早上7時至9時、早上9時至11時（不宜生肖：馬）

次選：1月31日(農曆正月初十)早上9時至11時、早上11時至下午1時（不宜生肖：羊）

(鳴謝:麥玲玲師傅提供以上資料）

👇👇👇港九新界攝太歲地點推介👇👇👇

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港島攝太歲地點推介

【1】上環列聖宮(文武廟旁）

地址：上環荷李活道124-126號

時間：8:00-18:00

交通：從港鐵上環站A2出口，沿禧利街走至皇后大道中右轉，沿樂古道旁的樓梯街往上走約5分鐘至荷李活道。

【2】大坑蓮花宮

地址：銅鑼灣大坑蓮花宮西街街尾

時間：7:30-17:00

交通：港鐵天后站A1出口，沿銅鑼灣道步行約5分鐘，轉入蓮花宮西街。

【3】上環水月宮

地址：太平山街34號

交通：港鐵上環站A2出口，繞過上環市政大廈，到達水坑口街盡頭。

【4】灣仔玉虛宮

地址：灣仔隆安街

時間：8:00-17:00

交通：灣仔站A3出口沿太原街前行至皇后大道東，轉左後在灣仔道交界前的交通燈到對面行人道，然後沿石水渠街前往隆安街。

【5】皇后大道中洪聖古廟

地址：灣仔皇后大道東129號

時間：9:00-17:00

交通：從港鐵灣仔站A3出口，沿莊士敦道及大王東街一直走到皇后大道東。

【6】筲箕灣東大街天后廟

地址：筲箕灣東大街53號

時間：8:00-17:00

交通：港鐵筲箕灣站B1出口，沿筲箕灣東大街步行約5分鐘。

【7】鴨脷洲洪聖廟

地址：香港鴨脷洲洪聖街

時間：8:00-17:00

交通：於銅鑼灣白沙道乘專線小巴36X至鴨脷洲洪聖街下車步行2分鐘。

九龍攝太歲地點推介

【8】嗇色園黃大仙祠

地址：九龍黃大仙竹園村2號

時間：7:30-16:30

交通：從港鐵黃大仙站B2出口左轉，步行約3分鐘即達。

【9】紅磡觀音廟

地址：九龍紅磡差館里

時間：8:00-17:45

交通：九巴6C、6F、30X、212及隧道巴士106、115於蕪湖街及觀音街下車，步行約3分鐘即達。

【10】廟街德福祠

地址：油麻地廟街56-58號

時間：9:00-17:00

交通：從港鐵佐敦站A出口，右轉沿佐敦道步行三個街口即達廟街。

【11】旺角水月宮

地址：旺角山東街90號

時間：8:00-18:00

交通：旺角地鐵站E2或D3出口。

【12】深水埗天后廟

地址：深水埗醫局街180-184號

時間：8:00-17:00

交通：深水埗地鐵站A2出口步行10分鐘。

【13】深水埗三太子廟

地址：深水埗汝州街196-198號

時間：8:00-17:00

交通：深水埗站A2出口步行5分鐘。

【14】省善真堂

地址：九龍塘律倫街7-8號

【14】省善真堂

交通：九龍塘站D出口步行約7分鐘。

新界攝太歲地點推介

【15】荃灣圓玄學院

地址：新界荃灣三疊潭

時間：8:30-17:00

交通：荃灣站B1出口，步行5分鐘至兆和街，再轉乘81號綠色小巴至圓玄學院下車。

【16】沙田車公廟

地址：新界大圍車公廟道

時間：8:00-18:00

交通：車公廟站B出口依路牌指示，步行約10分鐘前往。

【17】屯門青松觀

地址：新界屯門青松觀路青松徑

時間：9:00-17:00

交通：港鐵兆康站轉乘計程車前往；或轉乘輕鐵505號至青松站下車。

【18】粉嶺蓬瀛仙館

地址：新界粉嶺百和路66號

時間：9:00-17:00

交通：港鐵粉嶺站B出口，朝蓬瀛仙館金黃色瓦頂的方向走，步行約5分鐘。

【19】長洲玉虛宮

地址：長洲北社街

時間：7:00-17:00

交通：於中環港外線碼頭乘渡輪往長洲。

【20】大澳關帝廟

地址：大嶼山大澳市區中心吉慶後街

時間：24小時

交通：東涌站乘11號線巴士往大澳站下車，步行約10分鐘。

（各寺廟開放時間或有更改，一切以官方最新公布為準。）