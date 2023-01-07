2023兔年攝太歳｜麥玲玲列5大生肖犯太歲 化解方法+吉時吉日流程
2022虎年過去，2023兔年接棒，按中國人農曆新年傳統風俗習慣，若該年犯太歲的生肖都應該攝太歲以趨吉避凶，究竟有哪些生肖今年犯太歲呢?今年攝太歲的宜忌和攻略又是怎樣？即睇堪輿學家麥玲玲師傅點講！
麥玲玲師傅在兔年的運程書中指，屬兔、雞、馬、鼠、龍在2023兔年犯太歲，按傳統習俗要化太歲有四個方法，包括沖喜、小心部署計劃、佩戴生肖飾物以及拜太歲！
👇👇👇2023兔年５大犯大歲生肖👇👇👇
1.【屬兔】犯本命年太歲
犯本命年太歲的兔年朋友情緒起伏會較大，易胡思亂想，影響決策能力，也會影響健康運，輕則撞傷擦損，重則有血光之災，要主動捐血或洗牙化解。
2.【屬雞】沖太歲
在各類的犯太歲中，以沖太歲的變化最大。已有另一半而沒計劃結婚或生子，容易有感情上衝擊，宜在沖太歲之年主動出擊為佳，如訂婚、結婚或添丁等。單身則易有新戀情，但易來易去，應抱觀望態度。
3.【屬馬】破太歲
「破」有破壞的意思，固有關係易受破壞或與人反目，宜注意自已言行以免禍從口出。
4.【屬鼠】刑太歲
刑主歲主有輕微是非或麻煩，易影響人際關係，凡事應低調為佳。
5.【屬龍】害太歲
害有陥害的意思，但影響相當輕微，表示今年易有小人作祟，只要少說話多做事便可。
👇👇👇2023四大化解犯太歲方法👇👇👇
【1】沖喜
俗語「一喜擋三災」，因此辧喜事有助減低壞影響，當中以結婚、生兒育女及置業為佳，另上契、壽宴、出席喜慶場合、多吃喜慶食品都可略為提升運勢，但應避免探病問喪。
【2】小心部署計劃
今年犯太歲代表多變動，包括轉工、搬遷等，但好壞仍是未知之數，所以應計劃周詳才行動。
【3】佩戴生肖飾物
兔：佩戴狗形飾物
雞：佩戴牛形飾物
馬：佩戴羊形飾物
鼠：佩戴牛形飾物
龍：佩戴猴形及百解之飾物
【4】拜太歲
拜太歲是常見的化煞方法，也可繁可簡，粗略可分為三類，分為往大廟參拜、往細廟參拜、以及在家中自行拜祭。
👇👇👇拜太歲3大方法👇👇👇
【4.1】拜太歲 — 往大廟參拜
當中最大規模要數荃灣圓玄學院。拜大廟步驟應為:
—先到廟外買一份太歲衣，寫上自己名字、年齡及出生年月日
—往六十太歲的統領上香
—往2023年兔年太歲「皮時」(又名「皮喜」)上香
—再到自己出生年所屬的太歲上香（可參考廟內六十太歲一覽表）
—逐一向其餘太歲上香
—最後將太歲衣化掉
【4.2】拜太歲 — 往細廟參拜
細廟地方較細，會把六十太歲放在一起，方式也較簡單
—廟外買壽金
—壽金寫上自己名字、出生年月日，壽金數目可按自己歲數而定
—向廟中太歲上香
—將壽金放到太歲像下
—化掉其餘衣紙
【4.3】拜太歲 — 家中參拜
俗稱為「拜當天」:
—在紅紙上寫下該年太歲資料，以本年為例，可寫上「癸卯年當年太歲之位」或「癸卯年皮時太歲位」
—將紅紙放到家中大神，如觀音、關帝旁邊
—以六色果（六款生果）、煎堆及齋菜等供奉，再誠心參拜
—將衣紙化掉
拜太歲吉日吉時
首選: 1月27日(農曆正月初六) 早上7時至9時、早上11時至下午1時（不宜生肖：兔）
首選：2月5日(農曆正月十五) 早上9時至11時、下午1時至3時（不宜生肖：鼠）
次選：1月30日(農曆正月初九)早上7時至9時、早上9時至11時（不宜生肖：馬）
次選：1月31日(農曆正月初十)早上9時至11時、早上11時至下午1時（不宜生肖：羊）
(鳴謝:麥玲玲師傅提供以上資料）
👇👇👇港九新界攝太歲地點推介👇👇👇
港島攝太歲地點推介
【1】上環列聖宮(文武廟旁）
地址：上環荷李活道124-126號
時間：8:00-18:00
交通：從港鐵上環站A2出口，沿禧利街走至皇后大道中右轉，沿樂古道旁的樓梯街往上走約5分鐘至荷李活道。
【2】大坑蓮花宮
地址：銅鑼灣大坑蓮花宮西街街尾
時間：7:30-17:00
交通：港鐵天后站A1出口，沿銅鑼灣道步行約5分鐘，轉入蓮花宮西街。
【3】上環水月宮
地址：太平山街34號
交通：港鐵上環站A2出口，繞過上環市政大廈，到達水坑口街盡頭。
【4】灣仔玉虛宮
地址：灣仔隆安街
時間：8:00-17:00
交通：灣仔站A3出口沿太原街前行至皇后大道東，轉左後在灣仔道交界前的交通燈到對面行人道，然後沿石水渠街前往隆安街。
【5】皇后大道中洪聖古廟
地址：灣仔皇后大道東129號
時間：9:00-17:00
交通：從港鐵灣仔站A3出口，沿莊士敦道及大王東街一直走到皇后大道東。
【6】筲箕灣東大街天后廟
地址：筲箕灣東大街53號
時間：8:00-17:00
交通：港鐵筲箕灣站B1出口，沿筲箕灣東大街步行約5分鐘。
【7】鴨脷洲洪聖廟
地址：香港鴨脷洲洪聖街
時間：8:00-17:00
交通：於銅鑼灣白沙道乘專線小巴36X至鴨脷洲洪聖街下車步行2分鐘。
九龍攝太歲地點推介
【8】嗇色園黃大仙祠
地址：九龍黃大仙竹園村2號
時間：7:30-16:30
交通：從港鐵黃大仙站B2出口左轉，步行約3分鐘即達。
【9】紅磡觀音廟
地址：九龍紅磡差館里
時間：8:00-17:45
交通：九巴6C、6F、30X、212及隧道巴士106、115於蕪湖街及觀音街下車，步行約3分鐘即達。
【10】廟街德福祠
地址：油麻地廟街56-58號
時間：9:00-17:00
交通：從港鐵佐敦站A出口，右轉沿佐敦道步行三個街口即達廟街。
【11】旺角水月宮
地址：旺角山東街90號
時間：8:00-18:00
交通：旺角地鐵站E2或D3出口。
【12】深水埗天后廟
地址：深水埗醫局街180-184號
時間：8:00-17:00
交通：深水埗地鐵站A2出口步行10分鐘。
【13】深水埗三太子廟
地址：深水埗汝州街196-198號
時間：8:00-17:00
交通：深水埗站A2出口步行5分鐘。
【14】省善真堂
地址：九龍塘律倫街7-8號
【14】省善真堂
交通：九龍塘站D出口步行約7分鐘。
新界攝太歲地點推介
【15】荃灣圓玄學院
地址：新界荃灣三疊潭
時間：8:30-17:00
交通：荃灣站B1出口，步行5分鐘至兆和街，再轉乘81號綠色小巴至圓玄學院下車。
【16】沙田車公廟
地址：新界大圍車公廟道
時間：8:00-18:00
交通：車公廟站B出口依路牌指示，步行約10分鐘前往。
【17】屯門青松觀
地址：新界屯門青松觀路青松徑
時間：9:00-17:00
交通：港鐵兆康站轉乘計程車前往；或轉乘輕鐵505號至青松站下車。
【18】粉嶺蓬瀛仙館
地址：新界粉嶺百和路66號
時間：9:00-17:00
交通：港鐵粉嶺站B出口，朝蓬瀛仙館金黃色瓦頂的方向走，步行約5分鐘。
【19】長洲玉虛宮
地址：長洲北社街
時間：7:00-17:00
交通：於中環港外線碼頭乘渡輪往長洲。
【20】大澳關帝廟
地址：大嶼山大澳市區中心吉慶後街
時間：24小時
交通：東涌站乘11號線巴士往大澳站下車，步行約10分鐘。
（各寺廟開放時間或有更改，一切以官方最新公布為準。）