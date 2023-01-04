港人移民日本分享列2大謬誤　無須跟日人結緍、一年輕鬆拎永住權

英國、澳洲、美國和加拿大是不少移民港人的首選國家，不過除了歐美亦有部分人選擇亞洲地區。當中有很多港人因為喜歡到日本旅行或喜愛日本文化而對移民當地有興趣。常聽人說想移民日本難度很高，有成功入籍日本的港人最近就在討論區分享經驗，原來移民必須嫁娶日本人只是謬誤？



有移民日本港人最近在連登討論區上表示自己在「兩年前成功入籍日本」，講到「好多人都對移民日本+日本社會有極大誤解」。解釋到其實要移民日本無須與日本人結婚，當地樓價比香港高很多也是謬誤，認為「日本係先進國家入面最易入籍」。

（連登討論區 截圖）

樓主表示自己今年26歲，當年在香港學校讀畢中六，DSE成績不及格後進入日本語學校，再升學至日本的普通公立大學，現在則入職IT行業。他提到日本入籍最低條件其實只要求居住日本5年，當中最少3年為工作簽證，亦即是需要最少交3年稅；並沒有必須與日本人結婚才可以得到居留權一說。不過，因為日本不容許擁有雙重國籍，若要入籍就需要放棄特區護照及BNO。

（suumo 截圖）

另外樓主又講到日本樓價比香港便宜很多。據日本物業網站suumo的情報，某東京新宿區的四房加客廳、飯廳和廚房、約960呎獨棟，離最近車站只需6分鐘，但只需7980萬円（大約港幣477萬元）。而且「入籍成為日本人或者擁有日本永久居留權可享極低息貸款，比香港更低」，絕對沒有買樓要供3代一說。

根據日本出入國在留管理廳（類似移民局部門)的資料顯示，其實入籍成為日本人與取得永住權福利上的分別只是投票和參選權。如果不想入籍但希望持有日本永住權的話，申請「永住簽證」需時一般較長，必須連續10年合法地在日本居住，其中的5年以工作簽證在日本居留，品行優良並具有足以獨立生活的資產或技能等等。當然有能力的話也可以用錢解決問題。「高級人才簽證」最低只需時1年左右，是日本政府為了吸引優秀外國人才所設的制度，但要求就相對高不少，需要在政府按專業及經驗等計分的制度中獲最少70分，並最低年收入必須達到300萬円（大約港幣18萬元）以上才符合申請資格。樓主就表示可以自己在日本開公司調整分數至合乎資格；夠80分就可以花1年左右入籍，但這樣做亦會產生不少稅金。

樓主接著講到日本極度缺乏人才，因此不少行業都請人，「以我同屆畢業生為例，日本人同學畢業平均一人有3個offer，留學生全部都有offer」。某些公司即使不會說日文也會聘請外國人全英文工作，職場文化亦漸漸改變，沒有上一代壓榨。大讚日本「租又平過香港,住又大過香港,自己煮野食又平過香港，返工搭車又公司包哂，計埋計埋我每年剩低嘅錢一定多過喺我香港搵」。

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