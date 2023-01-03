內地市民倒數花式放煙花險象環生　自走炮亂掃射!網驚:痴線打仗咁

近年內地因減少環境污染及火災安全問題，發布了禁放煙花、爆竹等禁令，不過因應疫情消散，部份地區放寬政策，准許群眾在特定時段、區域燃放煙花。不過日前的除夕倒數日，網上就瘋傳內地民眾放煙花的影片，有市民在移動的車輛上燃放煙花，城內硝煙四起，橋上的民眾爭相走避，導致險象環生。



Twitter@whyyoutouzhele

內地網民在Twitter上發布一段片長43秒的影片，根據影片中車輛的車牌猜測事發在中國內地，不過就未知片中的實際拍攝地點有沒有煙花禁令。片中有多輛車輛正在行駛期間，有乘客爬出車頂、側身爬出車窗外，伸出一支又一支的煙花，有的在天窗向上發射，也有在旁邊車窗打橫發射，更誇張的是有人坐著開蓬車四處左右上下轉圈亂射。

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有的在天窗向上發射，也有在旁邊車窗打橫發射（Twitter@whyyoutouzhele）

煙花發射的位置剛好在橋上民眾附近（Twitter@whyyoutouzhele）

最牙煙的是事發馬路上有一條行人天橋，橋上聚集了不少看熱鬧的民眾，煙花發射的位置剛好在民眾附近，面對迎面而來的「轟炸式」自走炮煙花匯演，行人們爭相走避以至險象環生，當然片中也不乏處變不驚，將雙手交叉於背後靜靜食花生的群眾，不走避不低頭，只是佇立在旁靜靜的觀賞。

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處變不驚（Twitter@whyyoutouzhele）

大量網民看片後就怒轟放煙花者行為惡劣，「有些火花噴到衣服就毀了，噴到脖子、頭髮、皮膚會導致燒焦燒傷」、「真的很沒素質，刷新三觀」、「完了，感覺估計很快就出事」、「瘋也要注意素質」。

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