菲籍醉漢被拒載　好心的士司機接手!結果大派超豪貼士 真身竟是..

消遣飲醉時有發生，而的士拒載也時有耳聞，當醉漢遇上的士拒載更是常有的事情，畢竟清理車廂十分麻煩，雖然拒載是犯法行為，但也未必每個的士司機都想承受弄髒車廂的風險。近日一名的士司機就分享一宗開工遇上菲籍醉漢的故事，令他大嘆「人不可以貌相」！



《降魔的》劇照

該位的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上發帖，表示最近在開工期間，在北角渣華道街市，遇到一位菲律賓籍醉漢被前一位司機拒載，排在後面的樓主於是好心地讓醉漢上車。樓主指對方上車後說出要回「薄扶林道」，不久後就已極速進入睡眠，更是在車廂內打橫的「瞓死了」的狀態。

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在到達目的地後，樓主稱為了喚醒對方，先是「好大聲叫佢」，更「拍了對方幾下」，對方才醒來，菲男在睡覺期間手機也掉在地上，樓主便好心提醒對方拾回電話。他指菲男在銀包取出現金付款，取出$500元給樓主，還叫他Keep the change（不用找續）。

Facebook@群組「的士司機資訊網 Taxi」截圖

樓主更指他看到對方銀包中「至少有20幾張金牛（一千元鈔票）」、「喺佢屋企間別墅泊咗部林寶（林寶堅尼）同部佛（Alphard）」，後來獨立別墅中有幾位保安出現前來攙扶醉酒菲男，這時樓主才得知對方原來是有錢人。大感幸運的樓主直言「就咁樣十幾分鐘賺咗五百」、「好彩無見醉貓就拒載啫」，更多謝前一位拒載的司機，自己才有機會接到這一位「豪客」。

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網民大讚樓主面對醉漢沒有拒載、掉在車廂的手機也沒有貪心取走，好心有好報咁話，也有人笑稱「只係我地d窮人睇到張$500好大姐」、「呢啲有錢人來講濕濕碎」。但也提醒樓主小心，最好不要亂拍醉酒人士，否則對方「可能以為你襲擊佢，一陣濕你兩搥就麻煩」。