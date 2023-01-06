酒店偷拍｜Staycation必學防偷拍10招！電視機＋一隱藏位置超高危

無論旅行、本地Staycation也好，找到一個舒適的落腳點最重要，也就是一間好的酒店。不過屢屢傳出酒店房間有針孔攝影機偷拍的案件，令大家人心惶惶，住也住得不舒適。這篇文章就教大家住酒店防偷拍10招，以後住酒店就更放心啦！



Unsplash@vojtechbruzek

酒店針孔偷拍案件屢屢發生，最近又有一宗內地酒店的偷拍案爆出，攝錄機更傳送了逾10TB容量的影片回犯案者手中，令網民直呼驚驚。以後住酒店時，除了選擇信譽良好的酒店外，只要做足以下防偷拍10招，檢查房間這些地方，即可大大減低被偷拍風險，勿讓不法之徒有機可乘！

👉2022全球最常用密碼Top30 123456只排第二、第一名黑客秒速破解

1.天花板

全個世界都有地板，當然也有天花板啦！以偷拍而言，酒店天花板可以拍到「上帝視角」的畫面，再者天花板上也有不少裝置可用作掩人耳目，如出風口、電燈等。

資料圖片

2.煙霧感應器

為了安全需求，每間房間都一定配備煙霧感應器，通常住客都不太會留意這一個感應器，但其實是一個極佳的隱藏鏡頭位置，不應掉以輕心。

👉面相｜人各有「痣」11種嘴唇痣代表不同運勢 這裏長痣超級富貴命

3.大門防盜貓眼

大門上的貓眼可用作防盜用途，但不是每個人都會檢查這個地方，因此也是放置隱藏鏡頭的好地方。

中關村在線

4.網狀的物件

網狀的物件要特別小心，例如冷氣出風口、吹風機後的網子等，都是能夠隱藏鏡頭的地方。

👉臨瞓前刷牙會失眠！專家教5大習慣改善睡眠質素 食啱早餐幫到手

5.梳妝鏡

梳妝檯上的鏡子有機會是雙面鏡，只要用手輕輕貼在鏡子上，正常情況下手指與鏡像仍會有一段距離，如果沒有距離的話就要小心了！

YouTube@Buzzgogogo截圖

6.電視機

電視機通常位處於正對著床的位置，正是偷拍的絕佳位置，在不少的酒店偷拍案例中，都是受害人揭發電視機內藏針孔鏡頭，網狀的電視喇叭也高危位。

（圖 都市報道）

（圖 都市報道）

7.牆角空隙位

有空隙的地方最容易走漏眼，最好就用電話的手電筒檢查一下有沒有可疑物放置在牆壁角落、床與牆的空隙位，以保安全。

👉瑜伽褲穿著7大貼士 比堅尼位不現形靠護墊？褲檔有這設計大加分

Unsplash@huynguyen_pch

8.燈掣、叉電位

酒店房間內的電掣內，其實有足夠空間安裝微小的針孔鏡頭，加上位置在床邊、床頭附近、又或者正對著床，因此是十分適合偷拍的高危隱藏位置！

資料圖片

9.緊記入房馬上關燈

一般的鏡頭在錄影時都會發出紅光、綠光，因此入房時可以關上全部房燈，拉上窗簾，在黑暗的環境下觀察一下周圍有沒有可疑的燈光正在發出。

👉9個日常英文超易被誤會 Kindly暗寸一流、Take your time=催你？

10.用手機App偵測尋常訊號

智能手機上有一些程式（Hidden Camera Detector）提供偵測功能，可以尋找附近高磁電波、不尋常的訊號發射，以偵測針孔攝影機、有線&無線攝影機、紅外線攝影機等，找出房間內有沒有人設置了偷拍鏡頭！

(Hidden Camera Detector)