北角港女狗主疑放狼狗亂咬人！法鬥主人遭咬傷　卻大爆羅生門事件

不少現代人寧養寵物不生小孩，不論是忠心的小狗、慵懶的小貓也是陪伴自己的最好朋友。日前（4/1）在北角發生一宗狗主糾紛，3名狗主在北角匯狗公園互相指控對方，法鬥主人指控狼狗主人鬆開狗繩咬傷自己，但狼狗主人又反指法鬥主人挑釁在先及散播謠言，事件演變成羅生門，令網民狂食花生！



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北角「狗咬狗事件」法鬥主人版本

法國鬥牛犬主人昨日(4/1)在IG上發帖，指控兩隻德國牧羊犬（即狼狗 Harold & 夜叉）的兩位主人，經常在北角周圍「撩事鬥非」。她指昨日10am在北角匯狗公園附近night water 轉角位，如常地拖住Creamy（法鬥犬名字）去公園搵朋友玩，但在一轉彎時，看見兩人一狗企左喺轉角位，狼狗Harold見到Creamy 路過「即刻好激動咁吠」。

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於是她「好快咁拖住Creamy 向前行」，但是對方卻「放長繩帶埋隻狗追出黎」，而由於狗主二人同佢隻兇猛嘅狗都極度失控，事主表示只得自己一個女仔，所以即時抱起Creamy行去大街人多地方，結果對方發癲式的「由北角匯追我過馬路再追到去海關對面巴士站」。

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到達巴士站時，事主嘗些走入人群中求助，但她卻指對方再度「刻意放長繩比隻狗撲上我度。果刻我右手單手抱住Creamy,左手拎住電話，覺得Harold 撲上黎係想咬Creamy，於是我轉身擋，結果佢咬到我左腰對落位置，當時好記得我即時大叫咬人同報警。」、「第一條片係狗主po嘅所謂真相片段，其實係佢咬完我匿左喺人龍後報緊警。條片淨係睇到狗主追住我黎鬧同失控到連等巴士途人都鬧埋。片尾見到巴士埋站人龍散去，我急急腳抱住Creamy 行去前面搵其他途人求救。之後三條片已經係有好心途人幫我擋住佢我報完警個陣先有手影的。」

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北角「狗咬狗事件」狼狗主人版本

狼狗主人的朋友在IG上指出，朋友當時身上有掛著Cam，清楚錄到法鬥狗主當時看到朋友的法鬥時，便大大聲地稱「哇！癲狗呀」、「癲狗唔好帶出街啦」。同時全程根本沒有碰到她或她的小狗，惟對方卻「不停地向路人散播謠言」、「咬人呀！咬人呀！」怒指對方不停地周圍扮可憐。

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事件演變羅生門 網民食花生

事件爆出後，吸引了大量網民食花生，有人認為細狗主人有理，也有人認為沒有傷勢圖片證明狼狗主人真的放狗咬人。不過主流風向都是倒向大狗主人沒有好好控制狼狗，隨時傷害到人又傷害到其他小狗，亦由於事件已交由警方處理，沒有更多的當時影片流出，奉勸大家勿跟車太貼。

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也有網民指曾遇到過狼狗主人，「上星期先見到佢，佢隻狗一出門口就想撲埋我度，個女人係咁拉隻狗，但隻狗根本唔受控制，掙扎過程爭啲連口罩都甩埋可以咬人咁」、「我都見過，我係跑步經過，隻狼狗癲癲地，個主人完全控制唔到隻狗，當然係主人問題，唔L識教狗」。

專業訓犬師點睇是次事件？

《HK01》《開罐》記者就事件向訓犬師Derek查詢，他指大狗追細狗主要離不開兩個原因，分別是1）曾受到過狗隻攻擊所以有防衛意識、2）將細狗當作獵物，以上兩種的情況都會令狗隻產生興奮。主人這時應拉開雙方距離，但在影片中只見細狗主人有盡量拉開距離的行為，再者雙方狗主口角互相爭拗，變相助長狗狗的情緒，其實完全可以避免衝突。

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他也提到當狗隻出現「行為問題」時，都是狗主沒有留意及妥善控制狗隻，追逐獵物是動物的天性，如果狗狗出現行為問題，甚至攻擊、咬傷他人或狗隻，狗主責無旁貸。

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遇惡犬該如何自保？

Derek提到當在街上遇到惡犬時，盡量不要與牠有眼神接觸、不要正面對向該狗隻，否則可能會發送出不友善或即將發起攻擊的錯誤信息，最終惹來惡犬主動攻擊，情況允許的話最好趕快離開危險區域，避免正面衝突。除此之外，他提醒狗主們放狗時要習慣為狗狗上繩，不要因為感覺狗狗無情緒問題就「放養」， 因為狗狗隨時都會被外界的事物所刺激，萬一發生憾事只會招來損失。

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