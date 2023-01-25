今際之國的有栖2｜弓箭女原來曾經演AV女優？恒松祐里8件事逐個數

【Netflix／今際之國的有栖2／恒松祐里】在《今際之國的有栖2》（今際之國的闖關者2）中亮相的「弓箭女」塀谷朱音，堅韌不拔的骨氣、絕對不能死的決心都讓人印象深刻，而飾演她的新生代女演員恒松祐里，不僅曾來台拍攝過微電影，在《全裸監督2》（AV帝王2）中更是反轉以往的清純形象，就讓小編帶大家來認識她吧！



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一、童星出道

1998年10月9日出生的恒松祐里，幼稚園時期害羞又靦腆的性格，讓父母十分擔心，為了改善這樣的個性，父母更是靈機一動！幫她報名了經紀公司Amuse和PARCO的試鏡。而通過試鏡的她，也在2005年的日劇《琉璃之島》亮相，以童星身分正式出道！

二、超級小隻馬！

身高158.5厘米、體重僅有39公斤的恒松祐里，纖細嬌小的身材讓不少人都相當羨慕！平時的她也常運用高腰單品，來打造「特級長腿」的視覺效果，大家還不趕快學起來～

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三、雙頰的痣成特點

長相甜美可愛的恒松祐里，長相也激似北川景子和桐谷美玲！在她雙頰上的兩顆痣，更成為了一個專屬的識別記號（笑），加深了大家對她的印象。

四、貓星人的奴才！

恒松祐里除了在IG簡介欄上寫著「喜歡貓咪」，透露自己是個超級貓奴外，也常曬出愛貓Charlie的動態，恒松祐里還會在文中使用「#自宅警備員Charlie」的Hashtag！不過，Charlie也在2022年3月時因淋巴癌去世（哭）。

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五、和三浦春馬是感情很好的前後輩

和已故男演員三浦春馬同一間經紀公司的恒松祐里，也曾因電影《小小夜曲》的合作，結下了深厚的友誼。恒松祐里更曾在IG上分享，兩人去觀賞對方舞台劇時的合照，而三浦春馬私下也都會用暱稱「お恒」來叫她。

六、曾赴台拍攝微電影

恒松祐里也曾赴台拍攝微電影《說不出的那句話》！劇情講述高中生小林友梨因爸爸調職及再婚，被迫轉學來到台灣生活的故事。人生第一次的出國經驗獻給了台灣，想必對台灣的印象也相當深刻，期待她再度來台的那天！

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七、高中時拿到英檢準二級的資格

為了實現前進荷里活的目標，恒松祐里在高中畢業前就拿到了「英檢準二級」的資格，相對於TOEIC的550〜785分左右。而曾在《朝5晚9》中和山下智久有過合作的她，當時也從山P口中學習到很多英文！

八、《全裸監督2》全裸上陣

恒松祐里在《全裸監督2》挑戰了AV女優乃木真梨子，大尺度的場面讓不少看著她長大的觀眾大吃一驚！而在接演這個角色時，恒松祐里也曾一度陷入兩難，擔心是否會影到家人、未來結婚的對象會不會介意等，不過在父母的支持鼓勵下，她也選擇讓乃木真梨子這個角色走進自己的演員生涯中！

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