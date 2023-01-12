港男幫女友請槍遇靠害槍手　私自加煽動刊物　網笑：國安處等你

相信大家小學或者中學時期都一定抄過下功課，而大學都有不少人會「請槍」，即是當事人連功課都不用抄，可以直接讓別人代做。日前有名港男就於討論區怒訴自己幫女朋友「請槍」，請人做一份製作網上書店的功課，誰不知卻中咗個大伏，槍手竟然「玩嘢」，私自將添加一些超「敏感」的題目...



圖片自連登討論區

近日，有名港男於連登討論區上以「ITassignment比仆X槍手搞X」為題發文分享道，自己女朋友有一份需要「整個online bookstore」的功課，然而他選擇幫女朋友「請槍」，在付錢和得到檔案後，只要「叫條女改返個名」便能立刻遞交。誰不知女朋友其後收到學校的通知表示該科目的功課「Course work depolied with inappropriate information example」，才發現原來「槍手」竟然在功課的例子中寫了「羊村十二勇士, 羊村守衛者, 羊村清道夫」，三本以反修例人士角度所繪製，並被界定為煽動刊物的繪本。

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港男對此表示，例子並不是自己要求，而「係個痴X線寫手加」。他更表示自己女朋友並不是真的用心讀書，本身都只要求「合格就得」，上網購買都是為簡單方便，但現在卻要「搞到打回頭」，功課不但需要再補交，學校亦計遲交扣分。

港男樓主亦表示請槍網站有寫明若「限時內唔完成會退錢」，自己亦曾whatsapp他們有關問題，而對方亦曾提過可能退錢，但後來卻只收到一封道歉電郵和一份修訂版的功課，電郵中並沒有提過任何關於退錢的問題，令港男都表示「到咁麻煩都唔主動提出」。

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貼文一出，即引網民熱論，有不少網民對港男樓主和女朋友行為表示「抵死啦搵槍手」，更表示他們真的「弱智無藥醫」，「請槍都唔自己睇下先」，直指他們「請槍已經戇X，請完槍唔睇/唔識睇份嘢仲戇X」。有網民亦提醒樓主表示這樣發文公開是幫女朋友「自爆請槍手」，更笑指樓主像是想報復女友，讓她不單只被扣分，而是被Fail(不合格)。

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