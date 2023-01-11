沙田碧濤花園90年廣告瘋傳呎價超低　升值七倍賺600萬00後:平到喊

「上車」是香港人多年來的話題，縱使近日樓價有所下跌，但對不少人來說，「上車」依然是個「夢」。近日有網民於社交平台上分享一張1990年沙田碧濤花園樓盤售賣的廣告，網民隨即將重點放在當年的樓價上，紛紛都感嘆表示「好想回到過去」...



圖自Facebook群組「90年代回憶(新版)」

究竟現今的香港人要賺多少年錢才能「上車」呢?國際調查機構Demographia於今年曾經公布全球城市樓價負擔能力報告，香港竟連續12年成為榜首，香港樓價中位數對比家庭入息中位數高達23.2倍，即香港人平均都要不吃不喝23年才可成功買樓。

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近日有網民於Facebook群組「90年代回憶(新版)」上分享道自己在家收拾時發現到一張1990年位於沙田石門碧濤花園的樓盤廣告，廣告上寫道「單位面積937呎至1217呎」，以及屋園的住宅設施和設計，四周交通配套等等的資料，但最為吸引一眾網民注意的都一定非「當年呎價」莫屬。廣告上所顯示的每呎價格為「$1,038起」，以最低呎數的單位來算，大家最少只要約100萬便可購買一個建築面積937呎，實用面積約650呎的單位。

翻查當年1991年香港統計處人口普查報告指，工作人口每月入息中位數為港幣$5,170元，而當年碧濤花園的建築面積呎價為$1,038，若以不吃不喝來計算，大家一個月都足夠買4呎，而對比政府統計處所公布的2022年7月至9月就業人士入息中位數為$18,800元，而現今碧濤花園的最近二手成交建築呎價為$7,864，以月薪計算都只能足夠購買單位的2呎。倘若當年大家以約100多萬買入最小的單位，如今已上漲7倍，能夠多賺600多萬。

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網民見廣告都紛紛表示「當年一球一個單位！入伙升咗一倍⋯⋯」，「如果當年價格是現金價格就好」，有網民更表示「100萬依家連個廁所都買唔到」，但亦有網民表示碧濤花園的樓質素都不太好「風水佬睇到嘅係陣(意指不好的風水陣)，裝修佬睇到嘅係爛」，更有網民表示當年樓盤好多都賣不出，還會「睇樓送紅酒」，賣足十幾年，直到「金融海嘯後兩三年」才正式全部售出。

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