賊人出沒？將軍澳街坊驚覺疑被「踩線」　 指以1物作標記引網爆笑

有不少賊人會在行動前先到目標地點「踩線」，再對四周作出標記，若看到標記沒有被移除，即該地方可以「下手」。日前有將軍澳網民於社交平台上發文表示，家門前竟驚覺「被放標記」，借此提醒街坊們對賊人有所提防，但網民所謂的「標記」卻引網民爆笑。



圖自「將軍澳主場」Facebook專頁

👉沙田碧濤花園90年廣告瘋傳呎價超低 升值七倍賺600萬00後:平到喊

近日有網民於Facebook專頁「將軍澳主場」上發文提醒街坊們「年近歲晚，小心門戶」，皆因該名網民驚覺自己家門前竟被放了類似為賊踩點的「標記」。看似貼心的貼文，卻令不少網民看到後都爆笑，該名網民所分享有關「標記」的照片中，「標記」並不是大家常常看到賊人於門的隱蔽位置或地上繪劃圖案標記，圖中的標記竟是一顆「釘」，而且擺放的位置竟是門前的正中間位置。

網民爆笑留言(圖自「將軍澳主場」Facebook專頁)

見此貼文，網民爆笑表示「要擺都唔係擺正門口啦」，「要做標記會唔會明顯咗少少啊」，賊人連標記釘都要放門前正中間「肯定有強逼症」，有網民更搞笑指樓主是否太過緊張「嗰粒釘，係咪你自己個鐵閘跌出嚟㗎」，「不如睇下你個閘有冇唔見口螺絲」，亦有網民以一張被釘釘爆胎的相片笑指「我都有，一定有人想偷」。

👉內地網怒批入境日韓紅黃掛牌似「狗牌」 大讚中國禁簽證：解氣！

其實往年於將軍澳健明邨，有網民亦曾表示家門前出現奇怪的記號，懷疑自己家有可能被賊人踩點，而接近新年，香港內地恢復通關，有不少人可能都會選擇回鄉過年，家中都未必會長期有人，難免賊人會乘機可乘，大家都要提高警覺啊!

同場加映:港男幫女友請槍遇靠害槍手 私自加煽動刊物 網笑：國安處等你

相信大家小學或者中學時期都一定抄過下功課，而大學都有不少人會「請槍」，即是當事人連功課都不用抄，可以直接讓別人代做。日前有名港男就於討論區怒訴自己幫女朋友「請槍」，請人做一份製作網上書店的功課，誰不知卻中咗個大伏，槍手竟然「玩嘢」，私自將添加一些超「敏感」的題目...

👉港男幫女友請槍遇靠害槍手 私自加煽動刊物 網笑：國安處等你