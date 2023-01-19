港男轟郵差將郵票「偷龍轉鳳」　1蚊郵票變2毫　反遭網笑1句KO...

去郵局寄件最怕就是郵票貼唔夠錢，令郵件延遲送達。最近有網民於討論區表示，寄件後被郵局通知「郵資不足」，但自己所寄的件是由職員磅重買郵票寄，「實唔會錯啦」，而同期一樣重量的郵件亦已送達，及後更發現郵件的郵票竟被「偷龍轉鳳」!



近日，有網民於連登討論區上以「原來郵局係換咗人哋個郵票去賺錢」為題發文，表示自己日前於郵局同時寄出兩份同樣重量，郵票價錢相同的郵件，惟於今收到郵局的信稱，所寄的其中一份郵件郵資不足「話我差$1.6」。但樓主表示郵件是經由郵局職員磅重買郵票寄，郵票價錢「實唔會錯」，而另一份郵件「一樣重量仲要已經送到」。本身已感到「𢲷晒頭」，但當時認為可能是職員磅錯，和避免郵件延遲送達，因而「就俾咗錢先」。

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但樓主其後「越諗越唔對路」，再看清楚郵局所提供的照片發現，郵件竟「比人換X咗個郵票」，將「1蚊換咗做3毫紙」(後更正為2毫)，令樓主憤指「個7毫都貪」(應為8毫)。樓主表示幸好當初寄的時候有拍片，從樓主的圖片中可見郵件上的確貼有1張$1元和1張$3.1元的郵票，否則的話「真係死無對證」。樓主更表示自己因要拍片表示證明寄出，而不用磅寄職員所提供的「郵寄label」，因職員會將件收走，所以才堅持用郵票，自行寄出，更表示將打去郵局投訴。

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樓主貼文一出，即引起網民熱論，但網民卻表示「郵差會唔會咁得閒」，「又搣又貼返另一張上去咁多功夫搞一份得7毫子」，網民更計算「一個鐘要搞86份先有60蚊」。有網民亦表示應該是樓主所貼的郵票掉落，「有條友求其幫你黐返」，「點知貼咗個唔夠數嘅」。有網民更笑指，「去得郵局就唔好request 要郵票啦」。樓主其實可以在職員收走前表示「想影低」，「佢會俾你影相然後收走」，依家根本是「自己攞嚟煩」。

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