移英港人倫敦辦年宵市場2000人逼爆　YouTuber嘆：好似返咗香港咁

新年就來臨，香港的年宵市場都於1月16日正式開始。英國近年是香港人熱門的移民國家，當地亦有不少港人居住，近日有移英YouTuber分享原來英國倫敦的Angel區都有年宵市場，內裡有超多香港特色美食，更有不同香港傳統的賀年製品。市場超過2000人逼爆，令YouTuber都表示「感覺好似返咗香港」。



圖自Youtube頻道「Sinis Yu」

近日移英YouTuber Sinis Yu於個人頻道上分享於英國當地竟然有港人創辦的年宵市場，名為「英倫年宵聚」，場外超多港人排隊等候進場，而場內則分為乾貨和食品區，乾貨當中有不少港人自製的飾品，花瓶、即場寫輝春、明信片等等，而食品區則有香港特色食品和手作食品購買，例如老婆餅、魚蛋、燒賣、港式奶茶等等，連香港的「家樂氏雞湯粒」都有得賣。但從影片中所看，貨品的價錢上看則相對較為高，4件的老婆餅售12英鎊，即約114元港幣，而雞湯粒亦售5.3英鎊，約50元港幣，比香港價錢高近5倍。

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圖自「英倫年宵聚 Lunar New Year Fair London」 Facebook

影片中，Sinis於場內亦購買「XO醬炒蘿蔔糕」，但她就表示蘿蔔糕的「臘味差啲啲」，XO醬亦不夠辣，但可以滿足到「想食蘿蔔糕」的感覺。她更表示往年都不知道「原來英國有年宵」，而於年宵中能夠看到很多香港朋友，和年宵都令她覺得「好似返咗香港咁」，有「回香港辦年貨的感覺」。

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翻查資料，該年宵市場是由地產商港人高廣恒創辦的集團「Victoria Harbour Group」所舉辦，集團更表示此次的年宵單日就有超過2000人到訪，場內有超過50個港人創立的參展商，舉辦年宵是希望能夠讓在英港人辦年貨，和向本地人推廣香港文化。

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近日日本宣布限制來回香港航班，香港又出現「搶藥潮」，令不少香港人都叫苦連天。而網上有不少在外居住的港人見及此竟於連登發文表示「心涼」，更寸香港又被限出境，又「冇藥買」，令現正還居住在香港的港人不禁出貼文反擊表示「你走(移民)我尊重，但真係唔X洗一沉百踩加多兩腳」。

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