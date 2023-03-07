主管轟公司只加$50人工「當我哋乞兒」一個舉動反擊老細嚇呆同事

作為打工仔當然最期待的就是「加人工」啦，但大家心目中最佳的加幅是多少呢?日前有網民就於社交平台分享，自己公司竟然上上下下每人只加$50蚊，令全部員工都「呱呱嘈」，而網民的經理更「突然爆seed」，大聲怒罵公司根本是「侮辱性加薪」，仲直接...



《愛回家之開心速遞》劇照

有網民於Facebook專頁「辦公室日報」上投稿，表示公司宣布會加薪，誰不知公司竟然由上至下「一律加$50蚊」，樓主表示往年公司衰極都會因應同事的表現，人人唔同，經常請假不上班的都有$250，而自己去年都加$500，有人加$1,000，但「今年竟然全部加$50蚊」!

加薪消息公佈後，樓主指全公司「七嘴八舌鬧公司刻薄」，不過最令他震驚的是自己部門的經理，「佢突然爆seed大聲鬧公司，咁樣即係侮辱性加薪啫」，更表示公司若不加薪都「冇咁嬲」，「當我哋乞丐呀」，經理的反應嚇到派信的HR姐姐都說「我都係加$50咋......」

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樓主透露，經理繼續情緒爆問「係咪真係人人都加$50先，Sales係咪都加$50蚊」，而Sales同事亦回覆一樣，經理隨即要「搵老細講」，但HR透露老細並不在公司，而令經理更加憤怒指「搵人做醜人去派信，佢自己就避呀?」，「我唔使佢加$50畀我，公司咁唔掂吖嘛！我人工倒減$50，當我回饋畀公司，就睇下佢知唔知醜！」接著更向樓主借了$50蚊紙，放在老細桌上，「畀返佢，多謝夾盛惠呀」。

《愛回家之開心速遞》劇照

最後經過一輪拉扯，HR姐姐成功將老細桌上的$50蚊紙拿走並還回給經理。樓主表示經理平日並不算得惡，但「從未試過好似呢下咁樣情緒爆發」。樓主承認對事件心理上「有少少複雜」，因身邊有朋友公司不但沒有加薪，前幾年疫情被迫減薪，認為公司只加$50蚊是不妥，但「同出面Compare又好似低處未算低」。

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不過樓主都覺得加$50蚊「係有少少肉酸」，感覺似到餐廳食飯，「無啦啦拎幾毫子出嚟」再跟餐廳侍應講「醒你」，「真係唔畀好過畀，侮辱人咩」。而翌日經理也有跟老細密斟，雖然不清楚談話內容，但只看到他出房時「黑晒面冇講嘢」，而加$50蚊的決定亦無變化。

網民留言：

對此網民都紛紛表示，「加$50人工真係勁侮辱，寧願佢唔加」，「老細真係無腦」，公司景況不好可直接講無得加，每人再派封$500利是當獎勵就可以了。有網民則笑指「儲埋可以買樓」，「一年600可以食20個30蚊兩餸飯」。有網民猜測經理如此大反應是「應該知道有內情」，更有人陰謀論經理可能是「無間道」，只是做大龍鳳給其他職員看。



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