Anson Lo翻唱張國榮《偷情》連累原版MV被洗版！網民彈：摧毀經典

2003年4月1日香港巨星張國榮離開人世，今年將是哥哥逝世20年，他生前所屬的環球唱片公司早前宣布推出《Remembering Leslie》紀念大碟，由新生代歌手翻唱哥哥的經典歌曲，負責打響頭炮的就是Anson Lo翻唱96年《偷情》。日前由Anson Lo翻唱的版本正式上線，但迴響卻是「彈多過讚」，更連帶令哥哥原版MV被洗版。



Anson Lo翻唱版《偷情》的純音版已於今日（20/1）凌晨12時首播，雖然原意為致敬張國榮這位一代巨星。翻唱版歌曲也經過重新改編、加入Anson Lo自行創作的Rap元素，不過在網路上卻傳來不少噓聲，認為此舉有「摧毀經典」的感覺，更直呼「不如放過哥哥啦」等等的留言。

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IG@ansonlht

Anson Lo《偷情》MV則在同日晚上9時才首播，但純Audio版的歌曲已有不少網民「先聽為敬」，亦在網路上引起大量迴響。有網民聽畢AL的翻唱版後狠批「聽完個感受就係好悶，首歌入面除左佢係唱緊歌呢樣野之外，我完全感受唔到任何野，好無聊，感情完全係零分」、「哥哥唱就偷情，佢唱我覺得似偷懶多啲」。除此之外，也有不少人反映由AL自創的Rap可有可無，批評「不知所謂，好突兀呀師傅」、「為加而加，又rap得難聽」、「好心咪L搞咁多嘢啦」。

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IG圖片

另外，因為在YouTube上Anson Lo翻唱版《偷情》影片留言區被官方關閉，不少網民直接湧到哥哥原版MV的留言區洗版，直指「聽完AL 10秒返嚟洗耳」、「都係原唱（哥哥）先叫唱歌」、「哥哥地位取代唔到」。

不過有人彈當然也有人大讚，有支持Anson版本的聽眾表示「都唔知有依首歌，多謝Anson Lo 翻唱，令我留意哥哥有依首歌依個MV」、「因為Anson Lo才認識這首歌，哥哥以前的MV好前衛」、「全面超越咗哥哥！」、「教主唱 《偷情》 唱得好好聽令我好投入。我未聽過呢首歌，我再找原唱者聽，Sor不是偏心 但真係教主唱得最好」。亦呼籲不喜歡不啱聽的人就不要聽，也不要留言人身攻擊，尊重所有歌手。

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