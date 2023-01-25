日本2023藥妝｜9大中醫師推薦必買藥妝　哪款是「藥妝界愛馬仕」?

日本的藥妝店一直都是到日本旅遊的必行「景點」，因為只要你走進店內就必定有東西適合你但哪些貨品是2023年一定非買不可?哪些產品功效強大到連中醫師都極力推薦?準備去日本掃貨的大家一定要睇睇啦!



圖自77老大YouTube頻道

日本正式開關，好多人都即刻準備「返鄉下」，到日本盡情掃貨!藥妝店一直都是港人熱愛的掃貨地點，裡面不論是日常用品，保健品，食品等通通都有，當中美妝產品更是種類多到你數不完。近日台灣中醫師Youtuber77老大於YouTube上分享去日本必買的藥妝推薦清單，當中有一樣產品被老大評為必買指數滿分，更表示不買必定後悔，究竟是甚麼令中醫師都極力推薦?快看看吧!

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日本9大必買藥妝

1.湘南美容睫毛濃密精華 (約HK$170)

湘南美容睫毛濃密精華(網上圖片)

必買分數:8.5/10

各大藥妝店中的C位產品，有「長毛神器」神器之稱，精華中包含超過12種睫毛美容成分，而且內裡沒有香料、礦物質和不刺激眼睛。77老大的小編實測兩個禮拜，眼睫毛的確變長!

2.參天玫瑰亮澤眼藥水 (約HK$88)

必買分數:10/10

此款眼藥水被稱為「眼藥水中的愛馬仕」，除了眼藥水造型精緻，內裡更含有維他命B12、牛磺酸、軟骨素硫酸鈉，能夠調理充血，改善舒緩眼睛。

3.Nichiban穴位貼布(溫感) (約HK$65)

Nichiban穴位貼布(溫感) (網上圖片)

必買分數:9.5/10

這款穴位貼布有很多不同種類，有溫熱型、涼感型、大圓貼、小圓貼等等、貼布含有活血止痛的成分，不止能針對肩頸痠痛，貼在不同穴道上也能加強調理。

4.Revlon無敵拋光潤唇膏(約HK$65)

必買分數:9/10

除了護唇作用，這款潤唇膏上更有些小顆粒，能夠幫助去除老廢角質，而且當顆粒融化後能形成保護膜，有助淡化唇紋，保濕修護。唇膏更有陣陣牛奶糖的味道，很適合跟男生約會使用!

5.TirTir Mask Fit Red氣墊粉餅(約HK$209)

必買分數:9.5/10

此款粉餅內裡含有蝦青素、峰膠提取物和芙蓉花提取物，還有抗衰老精華，能夠化妝兼保養，而且遮瑕力和持久能力超強，出成日街都能保持妝感。

6.Quality 1st Derma Laser 面膜(約HK$60)

Quality 1st Derma Laser 面膜(金色)(網上圖片)

必買分數:9.5/10(金)，8/10(銀)

連日本人都推薦的面膜，面膜有分別金色和銀色款，金色含有4種維他命C和煙酰胺，能夠收縮毛孔，美白提亮，而銀色含有神經酰胺和玻尿酸，皮膚保濕力超強，只要敷3分鐘就能迅速調理和穩定膚況。

7.睫采分明立體睫毛膏(約HK$118)

必買分數:8.5/10

用睫毛膏最怕的就是睫毛變「曱甴腳」和化開成熊貓眼，這款睫毛膏刷頭細小，能夠刷到每根睫毛根根分明，睫毛又長又翹，而且持久力超強。

8.Oh!Baby親愛寶貝去角質美體霜(約HK$185/570)

Oh!Baby親愛寶貝去角質美體霜(網上圖片)

必買分數:9/10

這款美體霜是Cosme去角質霜的常勝者，內裡不含香料、色素和礦物油，更標榜是使用日本溫泉水製造，質地並不粗糙，去角質顆粒亦不會太粗，讓你用完能又滑又嫩。

9.Clayge卸妝膏(約HK$100)

必買分數:8/10

此款卸妝膏可以讓想偷懶的你萬分喜愛，它將卸妝、洗面、去角質、保養和毛孔調理等多功能合而為一，內裡所含有的2種海泥能夠清潔毛孔、吸附髒污，3種酵素調理老角質，成分溫和天然，但77老大提醒，用後當然最好都是照做日常的護膚程序啦!