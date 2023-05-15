驅蚊｜點解打極都唔中？專家教1招殺它死「手勢」成致命關鍵
撰文：中天新聞網
出版：更新：
有吸血習性的蚊子不僅讓人感到厭惡及惱人，有的甚至還會傳播疾病，因此成了不少人除之而後快的對象。
對此，《Nadivit TV》便特別邀請專家針對打蚊子的密技進行解說，並且表示，若想精進打蚊子的技巧，不妨可以透過改變手勢來做起。（點圖放大了解如何一招滅蚊👇👇👇）
+3
綜合外媒報導，一名專家日前透過《Nadivit TV》的節目來分享打蚊子的密技，同時也在過程中提及，許多人經常會透過左右合掌的方式來消滅蚊子，但事實上這樣的方式僅會讓蚊子更容易地逃出。對此，該專家解釋指出，由於該方式會產生往外的氣流，因此，無論動作再怎麼迅速，都會使蚊子藉著氣流之力逃出。
【相關圖輯】不少人都發現過蚊子「吸茄汁」的奇景 並每每造成熱話（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+8
此外，該專家也提及，若想成功且迅速的消滅蚊子，不妨可以將手掌拍打的方式改為上下拍打，進而降低蚊子從手中溜走的機會，同時也可提高消滅蚊子的機率。對此，不少人在看過節目後，除了紛紛對於自己長久以來錯誤的方式感到震驚之外，同時也表示，下次絕對要嘗試看看這樣的方法。
【同場加映】美國昆蟲學家用芝士做實驗 發現蚊子最愛這味道 哪類人最易被咬（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
亞洲蚊子變異現超強抗藥性 蚊怕水殺蟲劑或失效 增疾病傳播風險網友實測一款滅蚊神器連小強都殺到 放呢個高度吸引蚊子自投羅網「被蚊子咬」2天後手臂潰爛壞死 陝西男22天動5次手術差點截肢莉婭患蜂窩性組織炎：別忽視一個小小的蚊叮！蚊子3大最愛你要知日本蚊子博士教「腳板底防蚊法」 節目實測消毒腳板底即冇蚊埋身中山大學用核技術令蚊子「斷子絕孫」 將每周產5000萬「絕育蚊」研究指蚊子也會欺善怕惡 被咬全因你太善良？這妙招或可派上用場
延伸閱讀：
媽媽結交49歲新男友 23歲女兒崩潰「我們上床過幾次」結局曝光
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】