驅蚊｜點解打極都唔中？專家教1招殺它死「手勢」成致命關鍵

有吸血習性的蚊子不僅讓人感到厭惡及惱人，有的甚至還會傳播疾病，因此成了不少人除之而後快的對象。



對此，《Nadivit TV》便特別邀請專家針對打蚊子的密技進行解說，並且表示，若想精進打蚊子的技巧，不妨可以透過改變手勢來做起。（點圖放大了解如何一招滅蚊👇👇👇）

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綜合外媒報導，一名專家日前透過《Nadivit TV》的節目來分享打蚊子的密技，同時也在過程中提及，許多人經常會透過左右合掌的方式來消滅蚊子，但事實上這樣的方式僅會讓蚊子更容易地逃出。對此，該專家解釋指出，由於該方式會產生往外的氣流，因此，無論動作再怎麼迅速，都會使蚊子藉著氣流之力逃出。

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此外，該專家也提及，若想成功且迅速的消滅蚊子，不妨可以將手掌拍打的方式改為上下拍打，進而降低蚊子從手中溜走的機會，同時也可提高消滅蚊子的機率。對此，不少人在看過節目後，除了紛紛對於自己長久以來錯誤的方式感到震驚之外，同時也表示，下次絕對要嘗試看看這樣的方法。

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