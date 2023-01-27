春節解封中國客遊日本爆買2500萬　日本老闆：中國人是唯一依靠！

每逢新年春節，有不少人都會趁假期出外旅遊。尤其是今年有不少地區都開關放寬防疫政策，事隔數年可以無限制外遊令旅客心情更是高漲。集食玩買於一身的日本一向是中國旅客的人氣目的地，有日媒就包道指開關後第一個春節假期，不少有關行業人士都對中國旅客表示非常期待。



（YouTube 截圖）

日媒《日刊SPA!》最近報道指自從中國政府在1月8日開關， 時隔3年終於能去旅行的國民情緒高漲。按Trip.com的數據指，春節期間到海外旅行的預約比去年急升6.4倍；而當中亞洲最人氣的目的地正是日本。

（FNN 截圖）

即使日本要求中國旅客入境時要檢測，若結果陽性則須隔離7天，而且大使館亦曾一度縮小簽證業務，但依然無阻內地遊客到訪日本。有旅客接受《ANN》訪問時就表示準備了500萬円（大約港幣30.1萬元）預算，甚至有旅客表示沒有設定預算。疫情爆發前的2019年，訪日旅客的消費總額中，中國旅客佔比接近一半；相關行業期待爆買潮回歸也是無可厚非。

有位於東京銀座的名牌店就表示，自去年秋天起海外旅客人數回升，最初主要是來自新加坡或泰國的遊客，但1月10日過後中國旅客亦回升。又講到日前有6、7組中國旅客到訪，爆買逾2,500萬円（大約港幣150.5萬元）。有人氣景點淺草的手信店及租借和服的店舖亦非常期待中國旅客到訪，表示「100%歡迎，期待值爆登！」，更準備中國的支付服務和設置中文標示以方便並吸引中國旅客。

有東京的飲食店就表示，近期食材價格上升影響、客人亦減少，唯一依靠就只有中國人的爆食；每次的消費額都比日本人高2至3倍。激安殿堂Donki多家分店亦為了迎合中國旅客增加免稅專用收銀機，又將人氣零食、美容護膚品、感冒藥和名錶等全部放在顯眼位置。更貼心地放出大型行李喼，讓旅客爆買後也不怕裝不下。日本經濟評論家加谷珪一就指出，雖然國內有反對讓中國人入境的聲音，但內地旅客爆買帶來的經濟利益實在難以割捨，有效彌補因疫情而增加的貿易赤字。

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