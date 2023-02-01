TikTok掀迴轉壽司惡作劇熱潮　壽司郎股價插水跌168億：嚴正追究!

日本的迴轉壽司店最近備受熱議，大量「惡作劇」影片在各個社交平台上流傳。日前就有中學生因在壽司郎用脷舔桌上豉油瓶嘴炎上，壽司郎亦為此向警方報案嚴正處置。不過舉動似乎未能挽回日本人對迴轉壽司店的信心，甚至令壽司郎股價大跌168億円！



（YouTube 截圖）

「はま寿司」、「くら寿司」和「スシロー」壽司郎等多家日本連鎖迴轉壽司店最近因上載在TikTok、Instagram、Twitter的「惡作劇」影片連番登上新聞。除了舔豉油瓶嘴之外，亦有人在輸送帶經過商品上「加料」，或偷吃其他客人的壽司。雖然店方表示將以民事及刑事追討，但社交媒體上依然每天都出現新的「惡作劇」影片。

網上流傳大量影片令客人對迴轉壽司店的信心大降，擔心食品和餐具等不衛生。即使店家發出官方聲明指已進行徹底消毒仍未能挽回客人。壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」，更因受事件影響股價大跌、市值消失168億円（大約港幣10.1億元）。

迴轉壽司店淪為社交媒體潮流的受害者，即使有部份拍片的犯人道歉也無補於事，店家名譽已受損。有部份網民更因此表示應廢除迴轉壽司的輸送帶，只保留「高速線」或直接由員工送餐。

壽司郎今早（1日）發聲明，表示會繼續追究刑事及民事責任，並正推行防範政策（壽司郎 官網截圖）

壽司郎今早（1日）亦再發聲明，表示會繼續追究刑事及民事責任，並正推行幾個防範政策。包括隨時為有需要客人更換於別處儲存的餐具和豉油，並在店內設置餐具及調味料架供客人自行取回座位。更表示將在迴轉壽司的輸送帶與座位中間部份位置增設亞加力隔板。

TikTok等社交平台促成的「惡作劇」熱潮，似乎已開始令迴轉壽司界出現生存危機。即使店家能追討拍片當日的損失，名譽、股價、客人流失等也很難彌補了。

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