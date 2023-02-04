日本博士生逃避論文轉行當偶像？發起「PhD48」致敬AKB48組團出道

「既然研究賺不了錢，也許我應該組建一個由博士組成的偶像團體！」日本京都大學專攻宇宙物理學的博士生武田紘樹為了逃避論文，2022年4月在twitter隨手寫下上述這句話，沒想到卻意外引發熱議，隨後他啟動「ㄒ」項目，希望透過展現研究人員多樣化的個性和研究項目，讓更多人貼近學術研究領域。



根據日本媒體「netorabo」報導，「PhD Idol Project」發起人武田紘樹目前正於京都大學專攻宇宙物理學，還曾經獲得2021年日本物理學會優秀學生獎，不過為了「逃避論文」，他在去年4月隨手在個人推特寫下「廢文」，稱要「組建全是博士生的偶像團體」，殊不知推文獲得廣大迴響，他也決定「繼續逃避」，著手推動此計劃。

發起人和各參加者都是不同領域的博士生，包括物理學、機械工程、情報學、生態學、人工生命、農藝化學、病理學、音樂、社會心理學、歷史學等等眾多範疇👇👇👇

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該計劃接受日本全國各領域博士生報名，去年8月5日第一輪投票結束後，目前共有42名博士生進入第二階段審查，研究項目從機械工程、媒體理論、基本粒子物理學，到體育、媒體、瑪雅考古學等。雖然目前還不知道「PhD48」成員是否會像其他偶像團體一樣唱歌跳舞，但該計劃已經引起日本網友熱議，不少人留言「這是個偉大的嘗試」、「能歌善舞的專家」、「如果論文通過同行審查，將換取一張握手會門票」，還有網友熱心幫寫表演歌曲的歌詞。

事實上，武田紘樹在接受媒體採訪時透露，雖然他本人不會唱歌和跳舞，但申請的博士生非常熱情，表示「如果我被告知，我會去做」，而他也對此樂觀其成；他也透露「PhD48」這個名字是要致敬偶像團體「AKB48」，計劃一開始是使用「Dr.Idol Plan」這個名字，幸好後來在因緣際會之下，能夠與AKB48營運公司接觸並獲得許可。

武田紘樹也表示，現階段規劃「PhD48」會是一年活動期間的偶像團體，他們也希望可以透過這個計劃，讓民眾發現「原來我們國家有這麼多有趣的研究人員」，進而願意接觸學術研究領域；至於會不會與AKB官方合作？武田紘樹表示，由於計劃工作人員和申請人都是志願者，所以他想更輕鬆的推動，目前沒有任何計劃。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搞研究不賺錢那就兼差當偶像？ 日本「PhD48計劃」招募各領域博士「組團出道」】