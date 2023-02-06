日本推出「士多啤梨蛋糕拉麵」　忌廉加辣味噌竟意外超美味？

日本拉麵相當多元，除了傳統的豚骨、醬油等風味外，近年也興起如布甸、辣巧克力，甚至粉圓拉麵等，日本一間拉麵店「フラン軒」，近日再度打破眾人對拉麵的刻板印象，推出「士多啤梨蛋糕拉麵」，直接把一塊草莓蛋糕放在拉麵裡，引發許多網友熱議。



2023年剛到來，拉麵店「フラン軒」就推出最新限定餐點「士多啤梨蛋糕拉麵」，在漂浮著紅油的濃郁辣味噌湯頭內，加入一塊切片草莓蛋糕，接著在放上大片叉燒與配料，就是要讓顧客同時享受鹹、甜的衝擊風味。

拉麵店「フラン軒」推出過的不單有「士多啤梨蛋糕拉麵」，還有加入軟雪糕、極多芝士、棉花糖等等各種「特色拉麵」👇👇👇

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儘管外表看來相當為何，不過官方表示，這款拉麵使用的甜辣味噌本來就有清爽的香氣，配上草莓蛋糕的鮮奶油與水果酸味，甜鹹辣味互相中和變得溫潤，是相當創新的口感；該款拉麵為期間限定餐點，只從1月至3月底提供。

拉麵店「フラン軒」位於大阪心斎橋筋商店街，店家提供的「甘辛 miso」（甜辣味噌）拉麵每每引發話題，除了這次的草莓蛋糕外，先前店家還曾在麵條中加入棉花糖以及一整支軟雪糕，異想天開的點子除了讓網友大開腦洞，更帶動不小商機，尤其是先前的霜淇淋拉麵更賣出月銷量4000碗的好成績。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：視覺超衝擊！拉麵店「整塊草莓蛋糕加進拉麵」 甜奶油＋辣味噌⋯勇者一吃意外狂讚】