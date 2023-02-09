上網買戲飛收手續費遭網轟　成本減低反收錢!　網揭收費全因１事?

現在想睇戲買戲飛大家只需要上到戲院的網站，便可自由選擇所想看的電影和座位，但每當付款，戲院都會收取$10-20蚊的手續費。日前就有網民於討論區發文批評現在網上買戲飛，明明已經節省戲院人手，但戲院一張戲飛仍然要收10幾蚊一張的手續費，完全不合乎邏輯！



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不知大家有沒有發現，現在社會上不論是付款還是購物都漸漸變得電子化，甚至自助化，但有不少商戶卻要網上購物的收取手續費？日前就有網民於連登討論區上以「其實網上賣戲院戲飛要收手續費都幾戇X」為題表示於網上買戲飛，明顯已經「減低咗佢人手成本」，但卻「要收返十幾蚊一張手續費」，成件事係「傻更更」。

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貼文一出即引起網民熱論，有網民表示網上買飛明明是「幫你降低營運成本」，甚至現在戲飛都是使用二維碼職員連戲飛都不用檢查，人做的事越來越少，但反而戲院要「收返10蚊手續費」。更且用信用卡購物即使要收手續費都是「頂多2%」，但戲院卻「一張50蚊嘅學生飛都收11蚊」，足足超過10%，收費毫不合理。

《上流戰爭》劇照

有市民卻表示要收手續費是因「區分願意比錢既客，同無錢比既客」，肯付錢網上買的客人可免了排隊買飛，節省時間，又能較快選到心儀的座位，而且戲院又「可以差別性定價咁增加收入」。除此外，有網民表示戲院「伺服器都要錢營運」或是「信用卡公司要收錢」。但網民則表示「你估80年代？」，現在不論衣食住行「邊樣服務唔可以上網做」，正常收費都應減少，至於信用卡收費，網民則反問道「實體買飛都可以用credit card」，但卻不用收手續費，惟網上買飛卻要收費。

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有眾多網民更表示，相對戲飛使用自助點餐的餐廳收「加一」更「不合理」。他們表示，現在有許多餐廳都使QRcode，讓食客自行掃二維碼落單，他們並不用人手落單，甚至有些餐廳連送餐和收托盤都使用餐盤機械人或是讓食客自行將餐盤歸還，但他們同樣照「收加一」的價錢。網民表示「我連人都未見過就要收服務費？」，「想請問服務咗邊度」，網民更表示「依家似係我做埋佢個份，係咪應該佢畀返我？」。