2023年8對令人期待的韓劇情侶！安孝燮全汝彬擔正韓版《想見你》

【2023年Netflix韓劇】2023年有眾多卡司超強的韓劇即將上架，像是《浪漫醫生金師傅》編劇的新作《京城生物》，以及《愛的迫降》編劇新作《眼淚女王》等，除了故事內容讓人感到好奇之外，演員陣容一字排開也是十分厲害，爆米花小姐準備了「2023年8對令人期待的韓劇情侶」！



【圖輯】點圖放大看「2023年8對令人期待的韓劇情侶」👇👇👇

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一、《京城生物》

朴敘俊、韓韶禧



2023年除了《浪漫醫生金師傅3》即將回歸之外，編劇的新作《京城生物》同樣備受矚目。本劇是由Netflix製作的驚悚影集，並找來朴敘俊、韓韶禧兩位顏值和話題度都非常高的演員合作出演，2022年年初開拍並一次連拍兩季，相信到時播出必定會再度掀起風潮。

二、《King the Land》

林潤娥、李俊昊



連續兩年擔任MBC歌謠大戰的潤娥和俊昊，正是JTBC新劇《King the Land》的主演，兩位同為二代偶像團的人氣成員，近幾年演技備受肯定，讓該劇尚未播出就話題不斷，他們將在戲裡上演財閥和小職員的爆笑愛情喜劇。

三、《問問星星吧》

李敏鎬、孔曉振



斥資500億韓元打造的太空主題影集《問問星星吧》，是《嫉妒的化身》編劇的最新力作，並找來韓劇女王孔曉振擔綱女主角，將和頂級韓流明星李敏鎬上演浪漫的宇宙愛情故事，期待兩位TOP級演員碰撞出來的火花！

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四、《阿斯達年代記2》

李準基、申世景



以古時代文明和國家誕生為背景的架空歷史劇《阿斯達年代記》，第二季將由李準基、申世景接替宋仲基和金智媛，並從妥坤佔據王位8年後展開全新的故事，前陣子也釋出了首波劇照啦～

五、《眼淚女王》

金秀賢、金智媛



撰寫過《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》及《愛的迫降》的王牌編劇朴智恩，2023年將帶來新作《眼淚女王》，並找來合作多次的韓流巨星金秀賢，與氣質女神金智媛擔綱主演，「雙金CP」強強聯手將在新劇中飾演財閥夫婦，預計下半年播出。

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六、《走進你的時間裏》

安孝燮、全汝彬



Netflix 2023年強檔影集《走進你的時間裏》，改編自優質台劇《想見你》，並由因《社內相親》人氣爆漲的新晉男神安孝燮，與個性女星全汝彬搭擋演出，該劇也已經在2022年底正式殺青，期待兩人帶來一場時空交錯的虐戀啦～

七、《犬系戀人》

車銀優、朴圭瑛



《犬系戀人》改編自同名網漫，將由朴圭瑛飾演因詛咒而在凌晨變成狗的女主角「海娜」，車銀優則飾演害羞又怕狗的海娜同事「陳書元」。兩人過去曾一起拍攝過URBAN ZAKAPA的歌曲MV，甚至還上演親密吻戲，這次再度合作浪漫愛情喜劇，令粉絲們都相當期待。

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八、《說是愛情》

金英光、李聖經



Disney+2023年新劇《說是愛情》，講述一段因復仇而展開的虐戀故事，由李聖經搭擋金英光演出，同為模特兒出身的兩人，站在一起十分般配，私底下是多年好友的他們，在拍攝時甚至因為過於親暱，而被導演懷疑兩人是不是真的在一起。

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