人肉錄音機真實存在？古代歐洲6種另類職業　理髪師要識做手術

時代不斷的改進，應社會的進步與需求，職業也有了改變。古時候一些工作，能延續至今的相信也不多了，就算有也有了不同的改進。



那麼一些古時候的職業，現在乍聽之下覺得很不可思議的又有什麼呢？不說相信還不知道曾經有這樣的行業呢！

1. 啤酒品嚐師

啤酒品嚐師類似我們現代的品酒師，自中古時代就有這一個行業存在。在英國的社區法庭會專門聘請一名啤酒品嚐師（Ale Conner）的官員。啤酒品嚐師的工作很簡單，只需要到當地的酒館品嚐啤酒與麪包，因為英國人非常注重這兩種美食。

這一個管吃管喝的行業在現在看起來很不起眼，但在當時候卻是一個正規的職業。啤酒品嚐師只需每天吃麪包、喝啤酒就能賺取收入。唯一需要面對的風險是可能會喝到一些酸了的啤酒，但總的來說也不算難事，還蠻輕鬆的。

2. 敲門人

這個職業非常特別，工作是名副其實的敲門或者敲窗。這一份職業曾經出現在英國和愛爾蘭的工業革命時期（十八世紀六十年代），一直到1952年這份行業才沒有了。

這份職業的起源是當時候的鬧鐘不像現在那麼普遍，而且價格昂貴且不十分準時，所以才出現了敲門人（Knocker-upper）這份工作。敲門人必須每天早上叫醒仍在睡夢中的人，目的是讓他們能準時地上班。

敲門人要成功叫醒這些人就必須使用警棍或者短棒來敲他們的門或窗，而住得較高的他們就會用竹竿或射豆器來敲窗。這份職業比鬧鐘來得可靠，因為他們會一直等到聘請他們的人起牀、給反應才會離去。

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3. 聚會計劃人

聚會計劃人（Orgy planner）與我們現代的 Event Planner 還蠻相似，專門幫忙辦「party」，只是現代的活動策劃人比較正派。

熟讀古羅馬歷史的人都會知道，古羅馬人非常喜歡各式狂歡派對，活動內容包括了各式精緻的美食、美酒，還有最狂歡的部分是性環節。要讓大家玩得盡興，聚會計劃人就必須讓聚會辦得盛大、好玩。

4. 詛咒石板製作人

這個職業很特別，因為「詛咒石板」（Curse tablet）在希臘羅馬時期非常盛行，所以才衍生出這個行業。

詛咒石板使用一小片薄板或軟鉛來製作，石板上會根據要求特別製作，可以刻上神靈、亡者、人類、物體等等，然後強迫被詛咒的對象執行一些舉動。

這個工作除了要刻畫石板之外，還必須聽這些客人訴說八卦，再把他們的不幸遭遇變成詛咒刻在石板上。

5. 記名人

奴隸制度自古就有，而在古羅馬的奴隸或者已經自由了的奴隸，都會被他們的主人訓練成專門記別人名字的「記名人」（Nomenclator）。

當主人家裏辦宴會或出席社交場合、政治活動時，這些記名人就一定要代替主人將他們遇到的人名記起來，還要將他們所談論的話題也記起來，這樣能讓主人回憶起來當時候作答。

6. 理髮師兼外科醫生

這兩個職業其實很難聯想在一起，但在古羅馬時代的確是有理髮師兼職外科醫生的。這是因為那時候的醫生覺得剖屍會將自己的手弄髒，所以會請理髮師來幫忙剖開人體。

但為什麼是理髮師呢？這是因為理髮師不只是要理髮，還要幫忙刮鬍子，因此手勢非常穩定且純熟，所以找他們來解剖人體又似乎很合理。所以，這個古怪組合的理髮師兼外科醫生（Barber-surgeons）因為醫生不想弄髒手而誕生了。

這六個職業中其中四個真的很匪夷所思，而小編個人認為第五項實在有點難啊，除非能當下記錄下來翻查，不然記性不太好的話忘記了可能會被處罰呢！

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