陪玩師、陪聊師是什麼？台灣爆疫衍生另類職業　網紅實測月賺30萬

因應台灣疫情，許多當地人居家防疫做得確實，為了安全避免非必要外出，但同時也令人因缺乏社交感到孤獨與無聊，加上近來電競產業越來越發達，「陪玩師」和「陪聊師」兩種新興職業崛起，許多人都開始嘗試這種無接觸的線上賺錢方式，陪網路另一端的網友玩線上遊戲、手遊，或者單純聊天陪伴，目前台灣也開發了一款專屬APP「CP陪玩」！
「陪玩、陪聊師」到底是什麼？收費以半小時為單位計算…聊三小時就要俾超多錢！（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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網民：要對任何人都可以聊天！YouTuber陪玩月賺30萬（約港幣7.5萬） （點圖放大瀏覽👇👇👇）
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同場加映：被揭曾任私影model拍性感照 男友崩潰難接受 港女：都係1份工作（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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觀塘成網民公認塞車之最 職業司機唔想去 網民：起動九龍東嘥氣撈麵名店枱底驚現死老鼠 職員執起直丟入廚房 網民居然話正常？疫情下堅持出國影婚照 稱隔離1個月都要去 準新娘：最多咪辭職2歲仔黐實外傭 在職港媽質疑姐姐縱容所致：我真係好心酸好妒忌老闆情婦新入職 咩都唔識只做一件事 打工仔嘆好為難：幫佢執屎馬檻keeper實況 青年、西裝友嫖客多 港男頂唔順呢樣即日辭職foodpanda語障外賣員踩3公里單車送貨始知被玩 油站職員窩心相助
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