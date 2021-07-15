陪玩師、陪聊師是什麼？台灣爆疫衍生另類職業　網紅實測月賺30萬

撰文：DailyView網路溫度計
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因應台灣疫情，許多當地人居家防疫做得確實，為了安全避免非必要外出，但同時也令人因缺乏社交感到孤獨與無聊，加上近來電競產業越來越發達，「陪玩師」和「陪聊師」兩種新興職業崛起，許多人都開始嘗試這種無接觸的線上賺錢方式，陪網路另一端的網友玩線上遊戲、手遊，或者單純聊天陪伴，目前台灣也開發了一款專屬APP「CP陪玩」！

「陪玩、陪聊師」到底是什麼？收費以半小時為單位計算…聊三小時就要俾超多錢！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民：要對任何人都可以聊天！YouTuber陪玩月賺30萬（約港幣7.5萬）　（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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同場加映：被揭曾任私影model拍性感照　男友崩潰難接受　港女：都係1份工作（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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