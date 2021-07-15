陪玩師、陪聊師是什麼？台灣爆疫衍生另類職業　網紅實測月賺30萬

因應台灣疫情，許多當地人居家防疫做得確實，為了安全避免非必要外出，但同時也令人因缺乏社交感到孤獨與無聊，加上近來電競產業越來越發達，「陪玩師」和「陪聊師」兩種新興職業崛起，許多人都開始嘗試這種無接觸的線上賺錢方式，陪網路另一端的網友玩線上遊戲、手遊，或者單純聊天陪伴，目前台灣也開發了一款專屬APP「CP陪玩」！



「陪玩、陪聊師」到底是什麼？收費以半小時為單位計算…聊三小時就要俾超多錢！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民：要對任何人都可以聊天！YouTuber陪玩月賺30萬（約港幣7.5萬） （點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

同場加映：被揭曾任私影model拍性感照 男友崩潰難接受 港女：都係1份工作（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

宅在家打發時間 看電視排不進前十名！

狂打電動下場超慘！男友電腦被衛生棉「封印」 女友崩潰NG症狀第一名其實是它

長髮正妹狂鬧打LOL男友「按關機」 嘟嘴賣萌網友怒吐槽：這我一定分手！

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】