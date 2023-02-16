內地驚現「共享男友」租借服務　1小時只需X蚊　網民：平過租單車

內地的共享文化一直都非常盛行，無論是衫褲鞋襪、雨傘、單車等通通都可以共享，但大家有沒有想過連「男朋友」都可以共享?近日內地網上瘋傳一段有關「共享男友」的影片，影片中有四位穿著西裝的男生，排排企在寫著「共享男友」領取處的牌前，畫面震驚不少網民，更引起民眾熱論。



圖片自微博

根據內地媒體《上游新聞》報道，近日內地所瘋傳的「共享男友」影片，其實是內地河南安陽吾悅商場於情人節所推出的「共享男友」活動。從影片中可見到，四名身形高挑，穿著整齊西裝的男生，站在四個男友領取處的牌前，旁邊更有QRcode供女士們掃碼挑選，場面相當震撼。

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商場的商管部工作人員表示，「共享男友」是針對情人節的活動，情人節過後便「沒有了」，而顧客們只需要「掃碼支付1元(人民幣)」，即$1.14港幣，便可自行挑選一為「男朋友」陪你1小時，大家可以「拍照或者一起買個東西之類的」，但唯獨不能將男友帶出商場的範圍。

其實除了河男安陽的商場，還有不少商場同樣推出「共享男友」的活動，但價錢和活動內容則有所不同，河南信陽一間商場的「共享男友」價錢收費為2.14人民幣($2.45港幣)45分鐘，而網上更有一間疑似位於內地吉林松原的商場推出9.9元人民幣的「共享男友」，只要客人消費滿9.9人民幣即可挑選一名男生擁抱、牌照，甚至親吻面部30秒!

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活動引起網民熱烈討論，「充電寶1小時三四塊合適嗎，比男人都貴」，「男人竟然比共享單車更便宜?!」，「男生真不容易」，「但求男生心理陰影面積」，有網民則表示「這樣是物化人嗎」，「感覺挺尷尬和不尊重」。有網民則表示，活動分明是主打女生市場，但即使「現在我們爭取女性權益，並不等同於妖魔多男性應得的尊重」，活動「大可不必」。