港男疑扮無帶錢搭「霸王的」　欲用XX抵押落車被醒目司機秒KO！

隨著智能手機的盛行，電子支付也變得愈來愈方便，即使搭的士沒有帶現金也可以用八達通，甚至可以請問司機大哥有沒有使用Payme、支付寶、FPS等程式，付款變得十分方便簡單。近日網上流傳一段影片，片中一名港男乘搭的士落車時，表示身上沒有現金，欲下車回家領錢再回來找數，但醒目司機就意識到對方有機會是想乘搭「霸王車」，於是展開了一場車上的超精彩辯論大賽！



（抖音@kong55456688）

網民發布了一段的士的車內Cam影片，片長約3分多鐘，在到達目的地後，後座的港男乘客向的士司機表示「等一等司機，就這裡等一等」，司機於是問「等乜嘢呀？」男子一臉誠懇地回應「我上去攞錢俾你」。司機大哥可能遇過同樣的事件但又被走數，於是想起了被搭「霸王車」的回憶，於是秒回對方「吓，梗係唔得啦，你放低電話啦」。

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但男子就稱電話不能放下作為保證，因為要用來打電話叫人開門，司機大哥這時大概已經確定對方是打算搭「霸王的」，所以再要求對方放下身份證，不過男子又再稱「我身份證無帶出嚟」。司機便直接開口拒絕對方的要求，說「梗係唔得啦大佬，乜嘢都無你走咗唔返嚟咁點呀？」惟男子就表示絕對不會發生這樣的情況。他在接下來的影片內容中，多次表示「自己一定會回來」、「電話不能放低」、「無帶身份證出街」、只需要給他「3分鐘」回家拿錢即可。

（抖音@kong55456688）

但司機就直接鎖上車門拒絕讓港男落車，表示「個個都話唔會走㗎啦，個個走佬都話唔會㗎」、「你未試過我就試得多」、「電話我幫你打囉？」、「唔係3分鐘嘅問題呀，你唔落嚟我點搵你呀」。港男被拒絕後，再表示「我放低張銀行卡俾你啦」，的士司機再冷靜地以一句KO對方，「梗係唔得啦，銀行卡值咩錢呀，你報失都得㗎啫」。

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後來港男不斷重複3分鐘3分鐘，司機再次嚴正拒絕，表明「唔係3分鐘嘅問題，走數個個都係咁樣嘅，個個都話等佢一陣，個個都走佬，3秒鐘都走咗啦，仲3分鐘」，更提議直接報警，港男則不發一語低頭看電話，沒有打電話叫人下來付款，也沒有表示可以用電子支付，影片也就在這裡結束，未有交代清楚事件的最終處理方法。

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網民看到影片後就激讚的士司機的立場清晰，態度十分正確，影片中也沒有出現任何的粗言穢語，卻冷靜又有耐心地逐點KO港男的無理要求。網民也表示從影片中觀察到，對方有「擺明想走數」的意圖，再加上司機提出的每一項要求，他都只是不斷拒絕根本無心找數，狠批他「冇錢學咩人坐車」、「淨係話無帶身份證已經可以報警啦，仲使乜講咁多嘢」。也紛紛跪求片主趕快推出下半集，猜測結局是對方有機會在報警前就「無啦啦身上有錢俾錢落車」。

根據《入境條例》第17C條，每一位年滿十五歲或以上的香港居民都需要攜帶可證明其身份的證件，這通常是指身份證。如未能向警務人員或入境事務處人員出示身份證明文件，即屬違法。但如該等人士在家居附近被發現沒有攜帶身份證，則未必會被檢控。