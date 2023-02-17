粉嶺屋苑居民呻遭出信追「5仙」管理費　網民：畀夠1毫叫佢找！

香港大多屋苑每月定時定後都需要向管理公司繳交管理費，而有時候若忘記繳交的話，管理公司則會向住戶發出催繳通知書，但日前有網民在社交平台上分享指，收到管理公司的催繳通知書，但所追討的管理費金額卻讓其嚇一嚇，更表示「去邊搵畀你呀」!



圖為Facebook專頁「我哋真係好X鍾意香港」截圖

近日，有位於粉嶺山麗苑居住的網民於Facebook專頁「我哋真係好X鍾意香港」發文指，收到屋苑管理公司所發出「催繳管理費通知書」，內裡指期仍未繳交完整的管理費。但信中列出的金額卻讓網民感到超無奈，皆因管理公司所追討的數目合共為$0.05元港幣，即5仙港元。網民看此即表示「妹仔大過主人婆」，管理處竟然出整張信來追5仙，「$0.05潑(撥)落下期唔得咩」，而且5仙早於1989年已停止流通，讓樓主無奈表示「去邊處揾5仙比你」。

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帖文一出即引起網民熱論，有網民表示「佢出封信嘅成本遠超0.05」，更向樓主提議「畀1毫，叫佢死都要死個豆零俾我」，「如果佢冇得找，即場比返封信佢話欠你0.05」。有網民對管理費會有小數位感到奇怪，「管理費無啦啦點借會有小數點?」，但有網民則表示管理費是屋苑每月需要支付的開支費用總數，再除以屋苑中多個的業主而成，除開的數目難免會有小數位的出現。

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5仙硬幣已經「絕跡」，那麼要繳交$0.05是否真的沒有方法繳交呢?《香港01》記者為此進行實測，發現其實銀行的網上轉帳服務，可以繳交和轉帳$0.05，因此大家如若需要支付比1毫更少的數值，都可選擇透過銀行支付和轉帳。