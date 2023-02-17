香港會海嘯？政府1萬人大演練　網列4大搲爆頭位：練金融海嘯仲好

政府於2022《施政報告》表示優化現行動員機制，並增設「全政府動員」級別。而於昨日(16日)政府進行了首次動員的跨部門演習，模擬當鄰近國家發生海嘯時，香港將面臨嚴重水浸，政府各部門在即時動員應對重大事故的能力。演練引起網民熱烈討論，有網民表示「香港真心幾可會海嘯?」，「演練金融海嘯咋話」，對演練充滿不少質疑...



圖自政府新聞處

日前，政府舉行了首次「全政府動員」的首次演練，代號名為「達陣I」。演練一共有約10,000名來自77個政策局和部門人員參與，以測試當有重大事故發生，「全政府動員」級別啟動時，政府各部門即時動員應對的能力。而是次演練是模擬香港將受到鄰近國家海嘯影響，而低窪地區將有嚴重水浸，短時間內需疏散大量居民。

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政府所有政策局和部門通知了10,000名指定人員進入戒備狀態，而當中有26個部門參與實地行動演練，有300名來自6個部門的人需於指定時間內到達北角社區會堂，模擬行動前聽取簡報，而另外的20個部門則需合共指派600名人員到安排的指定地點集合。

圖自政府新聞處

演練的消息引起不少網民熱論，有網民對演練都充滿不少疑問，表示不論是演練的模擬事故、演練中的集合選址都存在不少疑惑，綜合意見網民們4大黑人問號:

1.香港發生海嘯的機率

政府是次演練選擇以香港面對海嘯的情況作演習，但有不少網民表示，「香港好似從來都冇海嘯過」，「天文台都講過香港海嘯機會不大」，更表示「好心演練都搵第二個名目啦」。根據天文台網站所表示，香港由1952年至現在一共錄得8次的輕微水位異常，而大部分海嘯由海底地震所引致，但香港的地理位置，菲律賓群島及台灣都阻隔了大部分太平洋發生的海嘯，讓其不能直達香港，香港受嚴重海嘯影響的機會不大。因而網民表示論海嘯「香港演習金融海嘯好過啦」，更笑指「不如下次模擬埋隕石跌落嚟啦」。

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2.集合選址在沿海的北角區

網民對集合選址的地點為北角社區會堂都表示「奇怪」，更直指「揀嘅地點都錯晒」。網民表示，海嘯正常應該選擇遠離海岸的地區和地方，但政府卻選擇將人員集合在北角社區會堂，「北角社區會堂咁近海」，附近更有碼頭，「用嚟開海嘯會議，開開下海嘯嚟到點算」，選址有所不當。有網民則表示「臨時政府總部起碼都要搬去黃大仙啦」，但有網民亦指「近海都冇所謂，樓層夠高就得啦」。

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3.集合開會再疏散?

有網民表示，政府在進行行動前需要人員先到集合地點聽簡報，但「如果有海嘯，邊會有咁多時間開埋個會先」，對會議有所質疑。網民更表示香港「周圍都係高樓大廈」，隨便走上高層地方都能夠躲避海嘯，故教導大家如何躲避海嘯更為實際。

4.海嘯交通根本無法相比

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演練中於社區會堂集合的人員都能準時到達，但網民就表示「有災難仲會有交通工具?」，若果人員真的要從不同地方集合到一個點，「到時唔通要跑過去」，網民更提出「與其叫幾百人去同一個點，不如18區都整個點俾啲人去嗰度做」，可得更高效率。

網民雖然對演練有不同疑問，但有網民亦表示演練本意是好，但模擬的形式和事故選擇可能要再多考量，整體安排上亦可再作調整，讓一但遇到重大事故都能夠有所應對。