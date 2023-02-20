香港迪士尼完勝東京？台妹列3大原因讚樂園「亞洲NO.1」:此生必去

香港迪士尼樂園作為亞洲三座迪士尼樂園之一，常常都會被拿來比較，皆因香港迪士尼樂園的是全球面積最小的迪士尼樂園，不少人認為面積較大的東京迪士尼和較新的上海迪士尼，不論裝修或園區建設上都比香港多，且更為精緻，但日前有台灣的遊客遊玩香港迪士尼樂園後卻表示，香港迪士尼能「代表整個亞洲的迪士尼」，更是「此生必來」的地方。



圖自「狄達」YouTube頻道

相信有不少港人對東京迪士尼樂園，都有著不少的幻想，東京除了園區較大，更擁有亞洲獨有的「東京海洋迪士尼樂園」，而覺得香港迪士尼樂園相對上會較為遜色。但近日，常年居台的香港YouTuber狄達與來自台灣的朋友「1G老濕」遊玩香港迪士尼樂園，朋友1G老濕對樂園中不少設施都讚不絕口，在遊玩「灰熊山谷過山」和「飛越太空山」(Space Mountain)後，更表示「很值得」，「可以再玩一次」。

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到晚上時，兩人於樂園中亦觀看了「獅子王慶典」劇場和迪士尼的煙花匯演「迪士尼星夢光影之旅」，當中台灣朋友1G老濕在看煙花時竟然感動到大哭，更表示眼淚「停不下來」，令Youtuber狄達都嚇一跳。

圖自「狄達」YouTube頻道

在遊玩樂園後，狄達有訪問台灣朋友1G老濕對香港迪士尼樂園的感受，更表示他們在幾個月前才到訪過東京迪士尼樂園，所以去完會有「少少的對比」。對此1G老濕表示在她體驗過後，這種對比感覺「很震撼」，更指香港迪士尼是「能夠代表亞洲的迪士尼」之外，香港迪士尼甚至「拉高了亞洲所有迪士尼的水平」。友人更列出3點香港迪士尼樂園稱霸亞洲迪士尼:

1.「迪士尼星夢光影之旅」設計很仔細

資料圖片

對於香港迪士尼的「星夢光影之旅」，1G老濕表示這個表演可以「結合水跟火」，本身已經「超級高難度」，此外這表演並非「普通的光影秀」，而是包含跟多設計細節在裡面。她更表示她以前也是做劇場的，但這個舞台劇卻令其感動到「大哭」。

2.迪士尼樂園「有溫度」

1G更表示，很多人到訪東京迪士尼都「肯定覺得它很漂亮」，但不知為何樂園除了漂亮，卻「沒有感受到那個溫度」。相反香港因「會講中文」，所以設施或劇場中的台詞，讓他們都能夠感受到內裡的意思和感覺，讓其感到熟悉和親切感，更表示香港迪士尼是「此生必去」的樂園。

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3.香港迪士尼超值玩

此外，1G老濕更表示很多人對東京迪士尼有幻想，「一定要到日本玩迪士尼」，但在到訪香港迪士尼後她覺得，應該要「排在第一個」到訪，因在日本所有設施都要排很長時間才能玩，而且要玩很多日，但香港一天便能玩完整個樂園。此外，香港綜合機票等等的洗費亦沒有日本高。她也表示香港迪士尼樂園雖然面積較小，但是「絕對是一個非常精緻濃縮的迪士尼」。

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但狄達也表示，其實兩個樂園並沒有說那個比較好或不好，而是剛好她們分別前後都到訪了東京和香港兩個迪士尼，然而在兩個迪士尼的體驗和感受亦有所不同和存在差異。而在影片發布後，有不少港人網民表示「很開心你們這麼享受」，「看見別人對香港滿意，很感動」，有網民亦表示「看光影秀真的會莫名感動」，「看到1G哭真的都感動到哭出來」。

有網民更表示香港迪士尼「所有的一切都誠意滿滿」，「單是煙火ＳＨＯＷ就值回票價了」，更指曾到訪美國迪士尼，香港迪士尼樂園雖然較小，但「園區之間隔離近好多」，相對遊玩時亦不會太累，超推薦想去迪士尼玩的人，更保證到訪香港迪士尼絕對「不虛此行」。