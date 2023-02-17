台女貓主遇賤格男友將貓打至骨折！原因竟與床事有關?網怒:快報警

「一世人流流長，總會愛上幾個人渣」，相信這句台詞很多人都有聽過，但大家又有沒有在現實生活中愛上過恐怖情人呢？近日一位台灣女網民分享自己前男友將自己愛貓打至骨折的故事，事後更向事主勒索3萬元，令她大嘆「喵財兩失」。帖子出街後引來大量網民迴響，紛紛留言狂插賤男！



《旅貓日記》劇照

該位台灣女網民在Dcard討論上發帖，指自己有一隻已經養了3年多的貓，關係就像是家人一樣，而前男友在追求自己時，看到她在社交媒體上貼出的貓貓動態，都會留言「妳的貓咪很可愛」，也會一直來找自己和找她的貓玩。事主後來與他交往，正值熱戀交往一個月後，對方便提出搬進來一起居住的請求，她也欣然接受。

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而在搬進來沒有多久後，對方便開始稱自己皮膚痕癢、鼻敏感，更將責任推卸在貓上，質疑她「妳的貓是不是太髒？」事主便帶貓貓去洗澡，並將家中徹底打掃。然而某天事主在前男友魚水之歡時，貓貓因為調皮而跳在他們附近，對方因為「被貓嚇到」而不小心早洩，便對著事主狂鬧「妳的貓很白目真想揍他」，她當下只感到好笑，並沒有將這一句放在心上。

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《旅貓日記》劇照

不過她在翌日下班回家時，看到貓貓一直叫和走路一拐一拐，後腿有明顯腫脹變形，前腿跟身體都有傷口。於是她立即帶貓到醫院檢查，在X光中發現貓有多處骨折，醫生表示傷口不像是意外自摔而成，反而似是被人攻擊，外傷看來像被「利器攻擊」，更建議將貓貓留院。

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Dcard討論區截圖

事主回到家後即時與前男友對質，對方則稱「只是跟牠玩，跟拿尺子嚇嚇牠，牠自己跌倒沒打到牠」。她見狀便問對方，貓貓的住院費和手術費需要新台幣23,000元（約港幣$5,935元），會不會幫忙一起支付，對方卻惱羞成怒地兇她「關我屁事」，更稱「看什麼醫生那隻貓會自己好」、「很多動物醫院都這樣醫生想騙錢」、「貓害他過敏他都沒計較」，也指女事主沒有任何證據可以證明他有打貓。

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《三十九》劇照

她聽到前男友的這番說辭後，不想再與對方糾纏，便請對方馬上搬走，而對方剛再一次惱羞成怒罵她「X貨，為了妳那頭死貓咪要跟我分手」，更害他要流落街頭，更要她支付新台幣30,000元（約港幣$7,738元）的分手費。她雖然不想支付，但是對方卻威脅要銷毀她在公司工作的USB，而她「我兩個月的工作企劃都在裡面…」，加上她自己一個人居住在外面，擔心自己的人身安全，只好自認倒楣付錢了事。現在她的貓還在住院，令她心裡十分難過，大嘆自己遇到賤男，「真的喵、財兩失......」。

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《怪胎》劇照

帖文引起了網民熱議，不少人都狂轟男子是恐怖情人，表示「妳前男友超噁心，過敏還裝愛貓，用愛小動物騙到交往，不知感恩還虐貓」、「早洩打貓會好嗎？ 叫他去看醫生吧！死渣男」、「最好貓跌倒那麼嚴重」、「有人對我的貓動手，我一定跟他拼命」。另外也叫事主不能姑息前男友的罪行，稱對方已觸犯虐貓、恐嚇取財、傷害罪等，同時叫她為了自己和貓貓的安全一定要提前做好搬家的準備。

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