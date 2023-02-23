土瓜灣疑有神棍「手指算命」一摸得救？師傳解畫：5大關鍵看命格

不少港人都喜歡透過風水命理，了解自己未來運程。廟街、旺角都有不少占卜相學師傅擺攤檔為民眾算命解惑。最近就有港人分享看到有街頭算命師聲稱從手指的大小就能算出命理，引起網民熱議。



（Facebook 截圖）

日前有港人在Facebook群組「大埔 TAI PO」中發帖指在土瓜灣遇到一名「神算」，聲稱只要讓他度一度你手指的大細，就可以算出命理，「信者得救！」。照片中一名身穿橙衣戴帽的算命師抓著一名男士的手認真查看，還有一男一女在旁圍觀。

（Facebook 截圖）

不少網民留言覺得這名所謂的「神算」更似「神棍」，身邊的客人亦只是做「媒」，更從他們的裝束推算，幾人並非香港人。亦有網民貼出Facebook「紅磡黃埔街坊會」的截圖，當中有網民拍到同一位算命師在紅磡街市旁擺攤，而圖中兩名客人的裝束與土瓜灣的兩名男子一致；很有可能就是同一個人。

但其實只靠量度手指大細真的能算命嗎？《開罐》Opener就請教風水命理趙振鴻師傅解惑，他表示這種算命方法其實只是手相的其中一部分。看手相時除了掌心的紋路之外，從手指的長短、粗幼、顏色、手掌的厚度和有沒有起繭都已經能看出命格。

趙師傅指出看手指的粗幼長短時會配合該人的身形高度算命，並非只是看手指的尺寸。例如身高較矮、手指短又粗，代表這個人比較勤奮勤力、不怕辛苦。但若身高矮體型較胖、手指短但較幼的話，則代表他喜好舒服、怕辛苦，人亦比較蠱惑。手掌較厚財運好，手掌薄財運亦較弱。但若想知道感情運就要看感情線，單看手指的粗幼長短主要代表健康、人緣，並沒有感情線那麼仔細。手指長的人人緣、人際關係及交際應酬較好，手指較短的人則比較實事實幹、交際方面則較差。

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