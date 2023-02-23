將軍澳學校聘清潔工日薪5位數　網民：就算捉鬼都制　負責人咁講

每個打工仔都有一個夢想。就是要找一份筍工！日前有港人就在網上分享一份超級筍工的招聘廣告，上面寫到一間將軍澳的學校請清潔員，日薪竟然高達1萬2千元？！



（Facebook 截圖）

日前有網民在Facebook群組「將軍澳主場」上分享一張聘請「將軍澳學校清潔員」告示的照片。當中寫到工作時數是星期一至五、早上8:30分至下午5:30分。職責是洗廁所、課室抹座椅、掃拖樓梯、搬移枱椅及清潔走廊地面等等。

（《愛·回家之開心速遞》劇照）

告示驟眼看無甚特別，只是一般招聘，但細看就會發現這份工作薪酬竟是1萬2千元一天。若以一個月工作20天作換算，則代表月薪高達24萬，比不少政府公務員高層都要高。做夠一年就已經可以儲到不少錢買樓。

有不少網民留言表示要排隊申請上班，指薪金可能比校長更高，「響應政府搶人才」，笑道「就算去捉鬼我都制」。又指會「收順啲，10000即返工」、「我平少少收你5千一日啦、不過我要簽十年合約」。但有網民就覺得薪酬太高，表示「一日要清潔哂全將軍澳嘅學校先會有$12000/日」，亦有人懷疑招聘是打錯字或是騙案。

（《愛·回家之開心速遞》劇照）

《開罐》以求職者身份致電告示上的聯絡電話，負責人表示告示上的薪金其實是月薪，只是誤將「月」薪打錯成「日」薪，已有不少人因此致電應徵。

按香港教育工作者聯會的校工招聘職位搜尋結果顯示，校工的月薪介乎12K至15K，較該張招聘廣告的真實月薪略低。一份世紀筍工瞬間降格成為世紀「大烏龍」，打工仔們還是腳踏實地繼續工作吧。

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