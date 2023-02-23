露體女大鬧灣仔！半裸闖馬路　爬車頂＋胸擋電單車!網:通關多怪人

今早（23日）早上7時30左右，有駕駛者在灣仔摩理臣山道附近時，發現一名女士爬上的士車頂危坐，疑似精神錯亂，當時的士司機停在路中心，引來了不少途經的路人拍照，其後更有網民拍到她在同一地點脫去上衣，半裸上身闖入馬路，引起街頭不少騷動。



女子危坐的士車頂（Facebook「車cam L（香港群組）」截圖）

今早有駕駛者在灣仔摩理臣山道附近，發現一輛的士停在路中心，右邊車門呈打開狀態，而最耐人尋味的是，一名看似精神恍惚的女子，正危在的士車頂上，令不少路人擔心其安危。後來她與的士司機爭執大打出手，如此一幕也被網民拍下並上傳到網路，引起網民熱議。

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後來她與的士司機爭執大打出手（Facebook「車cam L（香港群組）」截圖）

其後，該名女子脫去上衣，手執西裝外套，半身赤裸地在附近徘徊，更一度阻攔校巴、巴士的行駛，也有網民拍到該位女子雙手交叉，以全身阻擋在一輛電單車上，阻止電單車的行進，連番危險的畫面全被網民所紀錄下，女子的行為顯然引起了不少騷動。

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有路人擔心女士繼續「大鬧馬路」的話將發生危險意外，於是報警求助。其後該名女士被截獲，據報她被帶走時情緒十分激動，更一度「瞓地」、語無倫次和爆喊。網民對於事件就表示關心，尤其關心對方的精神狀態，並疑問為何通關後怪事多籮籮，更笑指事發的原因可能是因為「的士唔肯過海」。

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