內地女遊客為港人大平反！冷漠傳聞全是假？更因一事大讚港女暖心

香港生活節奏急速，港人向來也有著冷漠不友善的形象，讓不少來過香港旅遊的內地遊客表示怕怕，更聲言不會再來港旅遊，怕被歧視等等。日前一位網民在小紅書上為港人平反，分享最近自己與內地家人朋友來港旅遊的一段經歷，表示港人其實沒有如大家想像般的「不友善」，大讚港人其實心底裡十分溫暖！



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該位內地女網民在小紅書上以「香港真的不友好嗎？」為題發帖，表示自己最近和外婆、朋友（均為深圳人）一行5人來港旅遊，因為在旅程中經歷了一件事，因此確信香港真的沒有如內地人想像中的「冷漠」。

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她指她們當時一行5人準備坐車回深圳，當時拿著3大個行李箱，是很典型的內地遊客形象。因為在坐車時她感到身體不適，所以在地鐵站內找了一個角落蹲著，也將口罩拿下了，手上拿著一個塑膠袋不斷作嘔。不知道是不是因為5人站著太顯眼的緣故，她指當時有一位香港女士主動靠近，並關心她的身體狀況是否不適，縱使事主的妹妹表示她只是因為胃部不適而作嘔，叫那位女士不用擔心，但是港女聽畢也沒有離開半步，而是繼續關心事主的臉色很蒼白，詢問需不需要任何幫助等等，令她大感港人其實很有人情味很暖心。

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《香港愛情故事》劇照

除此之外，事主指當時她的外婆要自己在路上掀起衣服，露出肚子讓她擦藥油紓緩不適，而旁邊的路人確認她掀起衣服的行為是因為身體不適，也沒有投射異樣的眼光和太多的關注，沒有令她出現尷尬的處境。經過以上的突發情況後，令她大嘆「總之，一座城市每人感受到的風景都不同。沒你想像好，也沒你想像壞」，也籲內地網民不要「為黑而黑」，建議自己來港旅遊，感受港人真的沒有如他們想像般「冷漠」的事實。

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（小紅書）

有不少網民看帖後也有同感，認為「以前去香港是有遇到過一些不太友好的服務員，但其他路人是很友好的，而香港真的是一個非常遵守規則的城市，地鐵先下後上不會有人堵在門口，電梯排隊進不會有人插隊，非常舒適。最近去香港遇到的服務員都非常非常nice！」、「我內地嫁香港，自從有了寶寶，才發現香港人超級有愛心，很有禮貌，我已經愛上香港了」。不過也有網民持反對的立場，覺得港人不友好的比例的確比其他地方高，部份香港人也該「好好反省自己」。