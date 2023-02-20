北角站電話卡職員瞓到「似昏迷」被拍無反應　網民錯重點:睡美人

作為打工仔的你一定明白，有時候上班尤其是午飯後時間，飯氣攻心，大家都會忽然想與「周公」進入夢鄉聚一聚。近日，網上則瘋傳數張在疑似北角站的「電話卡實名登記支援服務」櫃台，兩名正當值的職員在「呼呼大睡」的照片。從照片上看，兩位職員竟熟睡到連旁人正在拍照亦毫不察覺，令網民都表示「瞓咗定暈咗呀」，「快啲幫佢人工呼吸啦」。



圖片自連登討論區

於今日(20日)網上討論區和Facebook上都瘋傳兩張，疑似有兩名正於北角港鐵站中的電話卡實名登記服務站當值的職員，竟在工作時毫不遮掩，光明正大地「大覺瞓」。從照片當中可見，當值的職員為一男一女，男生用手作枕頭，面朝下睡覺，而女生則連臉都沒有遮蓋，將頭向右緊貼在桌上，雙眼緊閉著，便進入夢鄉。兩人熟睡得連旁人在旁邊「多角度」拍照亦並無察覺，而從桌上更可看到女生的手機正在充電，並放在當眼位置，難怪連網民看到替其擔心，「偷偷地攞走都冇人知」。

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政府於2021年9月1日正式生效《電訊(登記用戶識別卡)規例》，以實施電話智能卡實名登記制，並指明電話智能卡用戶於2022年3月1日起至2023年2月23日，須為未進行實名登記(太空卡)向所屬電訊上進行實名登記，若在23日仍未登記，電話儲值卡則會被停用。而政府為了能協助未曾登記電話卡的市民，於全港25個港鐵站設置專門服務站，以供市民查詢或協助其登記。

圖截自通訊事務管理局辦公室網站

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照片一於網上瘋傳，有網民表示「人來人往都可以瞓得稔」，「瞓到暈咗咁款」，「電話玩到冇電咪瞓覺咯」，有網民則笑指拍攝者應「埋去睇下仲有冇呼吸阿嘛」，「快點call 白車!」，但表示「女職員幾靚」，「睡美人」，「有少少唔忍心叫佢」。有網民則表示好奇這份「筍」工時薪多少，因「可以光明正大瞓覺，幾正」，更表示「可以點樣send CV(履歷表)」。但有網民亦表示「放鬆啲啦香港人，我唔信大家都係12hr唔停手嘅好員工」，更表示「可能食飯時間呢」，「食完瞓陣都正常嘅」，但有網民則指「咁都唔係大庭廣眾瞓覺」，「要瞓都唔會咁明顯掛」。

《香港01》記者正向商務及經濟發展局查詢有關事件。