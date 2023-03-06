西九龍走廊驚現恐龍！一隻斷手另一隻更恐怖　網民：細路見到會驚

《侏羅紀》系列電影中的恐龍大家見得多，恐龍走入人類世界畫面也相當驚嚇，但若現實中大家見到恐龍又會有何反應？今日（６日）有短片在社交媒體瘋傳，一輛載有巨型恐龍模型的貨車在西九龍上風馳，惹起不少網民熱議。



車cam L 群組截圖

有網民在FB社交群組「車CAM L (香港群組)」發佈一段短片及兩張相片。按片段中所見，一輛載有巨型恐龍模型的貨車疑似在西九龍走廊向土瓜灣方向行駛，其中一隻是暴龍，左手更似「打了石膏」，而另一隻由於無頭只有身體，故不確定是恐龍還是其他動物模型。

由於片段中貨車正在馬路上飛馳，其中一隻斷手的暴龍更因行車走動致身體上下搖晃甚有動感，惹來網民瘋傳爆笑分析：「道路恐龍展」、「佢咪專嚇細蚊仔果隻？」、「小朋友見到應該有啲驚」、「T-Rex屠城記」，更有網民用電影《國產凌凌漆》經典劇情猜想運送背後動機：「白必圖運緊去賴有為屋企」。

根據網上資料，近日的確有個名為「侏羅紀恐龍探險樂園特展」將於九龍灣國際展貿中心舉行，展覽包括騎上栩栩如生的仿真機械恐龍，以及大玩AR和VR恐龍街機遊戲，未知車上的恐龍是否跟該展覽有關。