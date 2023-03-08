內地女呻陀6月孕肚來港遭拒　被拉進小黑屋問話　網：雙非惹的禍

根據政府規定，懷孕超過7個月的孕婦將被視為懷孕後期，入境人員可自行判斷是否批准入境。而最近一位懷孕24週的內地女於社交平台上苦呻指，自己透過「私家車通道」過關時，竟被海關「拒絕入境」，更被拉進前往「小黑屋」問話，令其感疑惑表示「不是7月才會不給過香港嗎?」...



圖自小紅書

近日，一名年約21歲的內地女於小紅書帳戶「迪士尼在逃悍婦」上以「孕婦過香港HK被拒絕入境」為題呻指，自己現懷孕24週(6個月)，透過私家車通道前往香港，但就在過關時卻遭到入境人員攔截，更被單獨帶進大家俗稱的「小黑屋」問話，有關人員向她問了一堆問題，而自己亦向人員出示了「B超單(超聲波)結婚證」，但最終入境處還是拒絕她入境。

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內地女對入境被拒感到十分疑惑，表示「不是說孕7月才會不給過香港嗎?」，「是不是我走私家車通道關過海關的都過不去」，更向一眾網民詢問「你們是怎麼過去的」。此帖文一出，即引起網民熱論，有網民指「懷孕拒絕過關很正常吧」，「雙非肯定不能過」，更指入境不批准過關是因避免有人前往香港「生孩子」，「你要是躲着生怎麼辦？懷孕就不會讓過」。

《Baby復仇記》劇照

樓主其後表示，自己根本「不打算在香港生孩子」，於內地一早便「已經定好了分娩+月子」，「幹嘛跑香港去生」。她更指，這次前往香港就是「單純的買東西」，孕婦過港消費，自己從來都沒有去過香港，因丈夫的朋友爸爸有中港車，所以才打算「順便去買買吃吃」，而且亦只是「逛完當日來回」，當時亦有向入境說明，但最終仍然被拒入境。

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此外，她更補充道，她的小朋友並非「雙非」，而是「單非」，丈夫在他們結婚前已經是新移民，所以擁有香港身份證。她更反問網民指「我為甚麼特意跑去香港生孩子???」，「我就不能是過去旅遊滴?」，亦怒說「怎麼孕婦過關去不了香港旅遊就會被說成雙非啊」。

圖自小紅書

對此，網民表示會有此反應是因「真的好多人特意來香港生孩子」，而網民更指，會導致被拒絕過關和定為來港生子，「你得謝謝那些雙非玩壞了別人的規則」，「要怪就怪之前那些雙非拼死拼活各種方法沖去生娃」，而有疑為香港網民則稱，之前的確有一段時間，內地的孕婦都是「溜到香港生孩子」，當中有些更「生完就溜了，錢也不付」，大家會有此反應亦難以避免。但亦有內地的網民指「我之前胖的時候也問我」，「穿多幾件衣服都問我有沒有懷孕」，網民更分享指自己的媽媽亦被入境處以為懷孕，令其當時笑表示「60歲了怎麼會懷孕」。