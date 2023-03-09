內地女小紅書呻來港掃貨過關遭徵稅　須付$XX,XXX苦喊：當場吐血!

去旅遊不少人都會於當地瘋狂購物，但當大家買單價較高的物品時，則要留意清楚各地方的入境徵稅啦!近日，有內地女於社交平台上大呻，自己與家人來港旅遊，買了一些衣服，還有三個名牌袋，誰不知過海關時，竟遭海關抽查，結果她們需要繳超過$10,000的稅，令她表示「當場就要吐血」...



資料圖片

最近，有內地女於小紅書帳號「壹月貳拾叁January23th」上呻指，自己與家人於新年時到香港旅遊，行街時買了一些衣服，還有三個分別被稱為「C，D，L」的名牌袋。在入內地關口時，她沒想到海關會對旅客行李進行抽查，因而拿著「大包小包」直接過關。但「結果悲劇了」，她果真被海關進行抽查，總價$75,000元的物品，需轉換成人民幣後，再繳20%的稅，最後需要繳交過$10,000元的稅。

👉四成後生仔「自認貧窮」 列3大原因感窮 調查指：理想時薪為$XX

圖自小紅書

一知道要繳交巨額稅款，她表示「我們當場就要吐血了」，但也沒有辦法，都要「老老實實」繳交稅款。她指，本想在香港買名牌袋就因每個能「便宜幾千」，誰不知繳稅後名牌包包們不但「比官網還貴」，而且「提得還辛苦」。對此樓主提醒一眾來港旅遊的內地朋友，購物時一定要注意免稅額，因「每人只有$5,000免稅額」，不然錢包就會「大出血」。

👉內地女呻陀6月孕肚來港遭拒 被拉進小黑屋問話 網：雙非惹的禍

貼文一出即引起大批網民討論，有網民表示「買到失了魂」，「現在香港東西也不便宜啊，就差個匯率」，「大搖大擺的讓人逮，不稅你稅誰」。有網民則說「正常沒人一個包是不查的，多於一個就要查」，更有網民指現在內地海關對過關物品，抽查相當嚴謹，不但名牌包或珠寶手飾，「連海參那些都查」，最好還是跟足當局相關規定最穩妥。

資料圖片

跟據內地《中華人民共和國海關法》，進境居民旅客攜帶在境外獲取的自用物品，額度為$5,000元人民幣以內（含$5,000元）的，入境的非居民旅客攜帶自用物品，額度則為$2,000元人民幣，海關予以免稅放行。