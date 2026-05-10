台灣兩性專家欣西亞經常暢聊性愛話題，有著「性愛教官」的封號，近來她分享，女生在床上超NG的5種行為，包括不能太主動、太被動、叫聲太假掰等等，最重要的一點是，絕對不要叫錯夥伴的名字，不但落漆，也無法重來。貼文曝光，底下許多男網友狂點頭，「太貼切中肯了」。



欣西亞在Facebook專頁「欣西亞和Shane任翔」分享女人在床上5大禁忌。

口愛技巧差、叫床聲太假都上榜！專家揭性愛5禁忌 男網友全點頭（01製圖）

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第一種是，在床上太過主動或被動，對於男人的親吻和愛撫，「不但要還手，更要口手並用，讓彼此在嘴裡有互動跟糾纏，他彈奏妳，妳也套弄他」，然而，男人是性喜狩獵的雄性動物，太過主動也可能嚇到對方。

第二點是，叫床聲太假，聲音能助「性」，如何叫得恰如其分也是門技巧，男人希望女人是發自內心地叫，而不是學成人片用演的，不實際也不誠懇。

第三點是，口愛技巧差卻又愛給，「天底下幾乎沒有男人不喜歡口愛，然而，不是每個人都擅長這項功夫」，咬緊牙關或不慎讓牙齒刮到都超NG。

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第四點是，興奮時叫錯名字，這一點男人女人都要注意，當小宇宙爆發時，大家都是渾然忘我，「可以不曉得自己身在何處，但千萬不能叫錯床上夥伴的姓名」，若同時有好幾個約會對象，激情時可以稱讚對方的表現來代替叫名字：

「保證不會出事，男人還會更加賣力哦！」



最後一點是，起了頭卻不跑完全程，有時女人突然有感覺，主動挑逗男人，「心中盤算只要讓他上幾壘就好」，這對男人來說很掃「性」：「徒留一根挺立的下體空遺憾，妳走得輕鬆，但人家已經內傷」。

貼文曝光，男網友頻頻點頭：

「您真內行」

「欣西亞上輩子一定是男生，那麼了解男生內心的感覺」

「身為男性，這敘述是真的」

「3真的不行，牙齒咬到頭超痛」



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】