新三隧分流收費複雜捱轟　夜晚劃一$20　車主嘆：車頭要貼Excel表

政府於今(22日)宣布新的「三隧分流」收費將會於8月實施，西隧私家車收費減至$60蚊，而紅東隧則加至$30蚊，於年底更會實施「不同時段不同收費」，分別分為繁忙、一般和非繁忙，而於非繁忙時段三隧將劃一收費$20蚊。政府推此方案本是希望能有助舒緩擠塞，但有不少網民卻表示「多此一舉」，問題不減反增!



政府於今早(22日)宣布有關「三隧分流」收費的最新方案詳情，整個收費方案將分為兩個階段實施，當中第一階段將會於今年8月2日實施，即政府正式收回西隧專營權的翌日。屆時，西隧私家車收費將由$75元減至$60元，紅隧和東隧則會由統一加至$30元，的士則三隧全日劃一收費$25元，而其他車則維持不變。

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新方案的第二階段則會實施「不同時段不同收費」，並預計不遲於今年年底生效。方案指，三隧將分作三個別時段收費，而且星期日及公眾假期亦會有不同收費。星期一至六的早上7時半至早上10時，下午4時半至晚上7時半，將被界定為「繁忙時間」，西隧私家車收$60元，紅東隧則為$40元。於非繁忙時間的日間時段則被分為「一般時間」，三隧將劃一收費$30元，而於晚上7時半至早上7時則為「非繁忙時間」，三隧劃一收費$20元，而星期日及公眾假期則日間時段將劃一收費$25元，夜間收費則為$20元。

當局亦表示，不同時段中的過渡時間收費並不會馬上轉變，而是採取每兩分鐘遞增遞減$2元的方式收費，以避免駕駛人士為了特價時段而特意收慢靜候和衝閘。

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新方案一宣布即引起網民熱論，網民對此表示「乘機加價！」，「分流係藉口…事實要加價」，有網民亦指紅隧最為四通八達，而且價錢即使加價都比西隧平，所以「終究都係行返最平嘅紅隧」，方案並不會有助有效分流。而網民更指，第二階段的不同時段不同收費，不但不能解決問題，反而會令隧道「永遠繁忙」。網民表示若晚上7時半後劃一收$20，肯定「個個收費亭前停車」，「差一分鐘就非繁，行慢少少先」，更笑稱「爭幾分鐘我直頭打死火燈呀」。也有網民笑指情況就如酒樓搞下午茶特價時段，街坊會「JAM」住酒樓門口等特價一樣，認為高官應該未體會過。

有網民則指其實早前日本亦曾實施類近的方案，但結果卻導致多輛貨車停在收費站前等特價時段，令隧道更為擠塞。到時「連非繁忙變更繁忙」。網民更反問道「統一收30不是更有效分流嗎？」，只要大家收費同樣，才可令人真正根據地點方便程度，而選擇適用的隧道。

網民亦補充道，調整隧道價格固然須要，而隧道的擠塞情況亦的確需要解決，但網民表示當局應參考和考慮更多因素，權衡方案的可行性，再對隧道的收費作出調整。