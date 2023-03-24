內地女千字文呻海洋公園超伏　狂數5大地雷位遭反擊：邊個叫你嚟?

海洋公園作為香港兩大主題樂園之一，一直都是旅遊的熱門景點，內裡不但有不同的動物可供觀看，更有多款刺激的機動遊戲。但近日有內地女網民卻於社交平台上表示「來香港不要去海洋公園了!!!」，狂數5大海洋公園「伏」位，表示到樂園一天「感覺啥也沒玩浪費了一天」，更怒指「去玩就能理解為啥它快倒閉了」。



近日，有位內地女網民於小紅書上以「來香港不要去海洋公園」為題發文指，海洋公園超伏，她表示樂園分為山上山下兩部份，並以纜車和海洋列車連接，正常路線應該上山時乘搭海洋列車，玩完下山再乘搭纜車。但誰不知當天「去了發現海洋列車關了」，而導致所有人都必須排隊坐纜車，最後她需從下午1:40分一直排到2:55分，足足1個多小時才坐上纜車。此外她表示覺得纜車「有點老舊」，看起來「安全感不太足」。

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上到山後，樓主指他們先到海豚探秘看表演，但她覺得「工作人員前期準備太多了」，令她聽了「兩遍一模一樣的一段話」，而且表演開始後看了一點「海獅小tricks」後，竟「告訴我中場休息了」，讓她表示「實在是無語」，直接放棄看表演。她更以美國的海洋樂園「SeaWorld Orlando」來作對比指，海豚表演「說幾點就幾點」，「一點不帶廢話拖延時間」。

圖截至小紅書

樓主於下午5:20時準備下山時，一看纜車隊伍又再次「人山人海」，雖然園區裡還有穿梭巴士供遊客乘搭下山，但當她準備前往乘搭時，工作人員跟她說「走過去也差不多最後一班了」，而且也要排隊，因而她最後還是選擇乘搭纜車，結果要到下午6:40分才成功坐上纜車。她表示纜車車卡安排亦有問題，即使大家已經要排隊75-90分鐘上纜車，工作人員還是堅持安排同行的人坐一個包間，「明明一個小包間可以容納6個人」，但很多包箱內都只得2個人，令她怒指「就不能靈活變通詢問一下麼」，若願意「拼包間的可以拼一下節約時間啊!」。

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樓主更指，園區內的路線指示牌不明確，「路線很亂」，感覺一直都不停「繞來繞去走冤枉路」， 明明有捷徑的路可以走，但指示牌的「sign」卻特意不寫，「像是故意要你繞路走要你排隊」，讓她覺得「很氣憤很無語」。此外，園區的紀念品亦賣的「豪無誠意」，樓主更指不單是海洋公園，而是香港多個景點所賣得紀念品都該地方「豪無關係」，她對此亦看不懂也想不明白。於帖文的末段，樓主力勸「海洋公園能不去的就別去了吧」，自己去完後「就能理解為啥它快倒閉了」，此行不但令她「童年濾鏡碎一地」，而且感覺「真的很坑」。

《深夜的奇葩戀愛圖鑑》劇照

帖文一出即引起網民熱烈討論，網民認為樓主所訴說的只是因要她「等」，但網民表示「玩本來就要排隊」，「覺得浪費時間就不要來了」。網民更直指，看完去全文後，樓主明顯是因「希望所有事都遷就她」，之所以出文怒訴是因「得不到自己想要的」。網民亦表示海洋公園是個值得去的地方，因其一直救助和保護不同的動物，值得大家去支持。