內地女小紅書呻來港4小時一路受盡白眼！斥的士司機唔幫手搬行李

自香港與內地正式通關，吸引了不少內地居民都到香港旅遊，但內地旅客來港被歧視的問題卻常常引起網民熱論。而日前有位內地女網民就於小紅書上，發文表示自己來港不到4小時，已經被連環「區別對待」，不論是乘車，還是到餐廳食飯，都被歧視，令她生氣到發文抱怨。



圖截自小紅書

有一名內地女昨日(22日)連環出PO表示自己於香港4小時已經被持續「區別對待」，她指自己一下飛機便「一路折騰，一路受盡白眼」。她表示自己並不是第一次來香港，雖然「之前是感覺有點區別對待」，但是「也還能忍」，但這次遭收連還的歧視，卻讓她真的「非常生氣」。

👉內地女轟港人賣過期「油漆」 斥商家不負責任：居然欺騙大陸人!

樓主指，自己與朋友一共3個女生前往香港旅遊，來港前一天已預先訂好接機的車，並提前跟司機說明他們有「6個箱子」，但結果她們卻攜帶了6個大行李箱和兩個手提行李箱。她描述接機司機一看到行李箱後便「立馬黑臉」，說他們的東西「超過了太多」。而樓主當時亦表示明白，並向司機提出「另外再加100港幣」的車錢。

示意圖(資料圖片)

然而，樓主稱司機當時「全程再旁邊看著」，最多都只是把行李箱往車裡「挪了一下」，她們三個女生要自己把東西搬上車子後備箱。車程開始後，樓主指司機「一直找不到具體地址」，帶她們「繞了2圈」，中途司機更質問他們，說她們「自己都不知道地址在哪裡」。

最後司機兜了兩圈後，他們自己找到地點後，司機竟以路口不能停車，「強行讓我們在對向十字路口下車」。樓主指實際上對面可以停車，她看到有很多車停在那邊，而且有空位，但司機卻說不能，而且「一直埋冤我們行李多」。讓她不禁表示自己「已經多加100港幣給你了」，只是當時司機自己回覆說「不要」。但最終司機收錢時亦有收該費用，亦因應他們要求停到對面路口，而停車後她們也是自己搬行李，司機就只是幫忙開了車門。

👉內地女遊港帶「原隻燒鵝」做手信被海關攔截 即場硬啃：都快哭了

到達目的地後，她與朋友到物流公司寄東西後，便選擇前往譚仔米線用餐，誰不知卻再次讓她感受到「被歧視」。樓主指，她們點米線時店員「全程講香港話」，聽到他們「雲裡霧裡」，最後他們直接跟店員表示聽不懂，而店員則把他們點的菜「打印了出來」，讓他們自己對是否正確。

《愛回家之開心速遞》截圖

但到上餐後，樓主表示「高潮來了」，她指她本人比較喜歡吃辣，而她覺得自己所點的酸辣米線不夠辣，因此便向店員詢問「可不可以加辣」，或者有沒有辣椒或辣椒油，讓她能「加一點」。但店員卻「語氣很不好」的說她的面已經做好，並不能加辣，而且亦沒有辣椒。見及此，樓主便「沒當回事，將就吃了」，就當他們快吃完時，她朋友卻發現樓主背後疑似有辣椒油，樓主一轉頭看亦的確看到有「三瓶辣椒油」，讓她當時「愣住了」，心裡「不爽超級加倍」。

👉內地男抖音曝用100蚊即入迪士尼 教用「陰招」慳$500 網民:丟人

到了結帳時，樓主沒有拿帳單到前台結帳，然而店員則很不耐煩的說「你的單子呢單子呢」，讓她需折返回去拿單據。但樓主表示，當時店裡沒有幾桌人，店面也比較小，其實店員「一看就知道是哪一桌也能知道我們點了啥」，可以直接給他們結帳，但店員卻「非得让我回去拿单子才给结账」。

示意圖(資料圖片)

遇到接二連三的「區別對待」，樓主感到氣不過，更怒指「香港真是不適合内路人旅遊」。帖文發出後亦引來不少網民討論，有網民表示「我上次去香港也是被店員凶了 好凶，有被嚇到」，「我上週才在香港迪士尼和人battle」。但有網民則表示「你是不是太敏感了」，「有時候不是別人歧視你，是你自己其實自己」，網民更不理解樓主所抱怨的事指，「你是有看到司機對其他人有禮？為什麼會覺得是區別對待你們了？」，「香港就是要自己拿單子去結帳呀……」，「來別人的地盤要求當地人改變自己的語言習慣遷就他......」。

網民更向樓主表示「不是所有按照你不習慣的方式來對待你都是因為歧視」，「他們就是上班上煩了而已，看開就好」，亦指「沒有歧視，是這樣的，生活環境導致只要有人麻煩就會给白眼，對本地外地都一樣。」